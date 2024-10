Apagones, su verdadera causa

Los ecuatorianos somos inmediatistas, miramos y juzgamos solo lo que está al frente de nuestras narices. En víspera de elecciones, prensa y políticos dicen: la causa de los apagones es el severo estiaje (equivocación). Han surgido cantidad de especialistas energéticos, mucha crítica, poca solución, a pretexto del cambio climático, han echado tierra a la generación hidroeléctrica (energía barata) y, sugieren como solución, energías alternativas, eólica y solar que según ellos no dependen del clima. La energía eléctrica no se produce por decreto, ni de la noche a la mañana, lleva tiempo. La térmica, que es la más rápida, pero también la más cara, se obtiene en no menos de un año. El racionamiento eléctrico que estamos viviendo, no es de ahora, es histórico, los más significativos y dañinos tienen sus raíces en la última década del siglo XX y primera del siglo XXI. La explosión demográfica y la eliminación del Inecel, facilitaron a los políticos ambiciosos defender sus oscuros negocios en el sector, archivaron el plan maestro de electrificación y con él, el desarrollo del Ecuador. En este período hubo planificación, pero no inversión, no se construyó ni una sola planta de generación, ni en el sector privado que tenía permiso (no hubo inversión). En la década de los 2010, otra vez primó el interés político, hubo inversión, pero no planificación, se construyeron centrales hidroeléctricas de gran potencia, altos costos, jugosas comisiones y poca efectividad, Coca Codo Sinclair, cerraron la participación privada (mala inversión). Para completar, los últimos gobiernos olvidaron que hay sector eléctrico, no hubo mantenimiento de los activos existente, menos nuevas inversiones. En fin, la verdadera causa de los apagones, no es el estiaje, son los políticos antipatria que, no invirtieron ni dejaron, invirtieron mal, propiciaron el monopolio estatal y la decidía en el sector eléctrico.

Marco A. Zurita Ríos

Llegan las lluvias y el olvido cómplice criminal

Si no como Roma en llamas, más del 90% de incendios son de pirómanos. Arma terrorista de invasores de tierras y políticos que nos dejan en “cenizas para gobernar sobre ellas” como el Nerón de Madurozuela, Ortegazuela, Correazuela, etc. Salvo fanáticos y las cárceles el país “NO” vota por RC5, “NO” quiere ser Cubazuela, ¿pero el CNE los elige? Culpan de todo a Noboa si desde 2006 se acabó el país.¿Cuántos años para tener un Pulmón Verde y chao en horas? ¿Alcalde con acusados para justificar su ineficiencia? ¿Incendios que acabaron casas, negocios y pusieron en riesgo vidas como las de valientes bomberos? Los quiteños también son culpables con su olvido hasta el próximo verano, invierno con aluviones o golpe incendiario-terrorista como en 2019 y 2022, ¿más violencia, por eso el toque de queda? Deben multar y enjuiciar a los invasores. Cuidar las quebradas, bosques, ríos y plan para frenar los incendios en largos veranos o fuertes inviernos. Limpieza de vidrios y basura, motos, caballos, drones binoculares, cámaras, hidrantes y “franjas de tierra de 12 metros entre las viviendas y el bosque para dividir y parar las llamas”. Quien bote basura y materiales en quebradas y el bosque una multa alta (y no por el chilpe-ticket del Metro y límites de velocidad absurdos.). Pirómanos acusados por terrorismo, alcalde: “no al fin del Arqueológico Valle de Uravía en Checa”. Desde Barrera pésimas gestiones, reina la corrupción, fraude electoral para llegar, “compraron” a Rodas que actualizó Mapa de Riesgos, archivado por Yunda, Guarderas y Muñoz con 22 autos 0 Km, el 70% de inmuebles del C. Histórico abandonados, un mercado como todo Quito “inseguro” y chao la Carita de Dios y el país.

Juan Carlos Cobo Rueda