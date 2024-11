¿Por qué votar, si todos son los mismos? Nada cambia

Es que tenemos que hacer consciencia de que si no salimos a votar lo harán los que son convencidos de la línea política del correismo. Ellos son adoctrinados por interés y hasta agrupaciones políticas que obligan a que acuden a votar. Mientras la mayoría desconfiada y apática como no ven cambios en la situación del país y muchos decepcionados optan por no salir. Que todos son y van por lo mismo. Pero, en este caso, se tiene que hacerlo porque, los correistas, aunque sea con un porcentaje minino, ganan. Y como ahora están divididos en diferentes agrupaciones, como representantes a la Asamblea o candidato a Presidente les interesa que votemos ya sea por uno o por otro; no les importa porque son de la misma ideología en diferentes agrupaciones. Y a la final se unen para hacer mayoría parlamentaria. En esta ocasión, se vota por Presidente y toda la lista para asambleístas, ya no se puede escoger

Así que joven preparado, enséñales a tus abuelitos y a tus padres, la obligación cívica de defender la democracia y que deben salir a ejercer su derecho y con su voto expresar sus anhelos de un verdadero cambio en el país.

No permitir que nos sigan engañando, como cuando los españoles llegaron a América y engañaron a nuestros indígenas con baratijas para despojarlos luego de sus tierras. Confiamos que será una demostración cívica, democrática, que no dará motivo para que puedan hacer ninguna triquiñuela y por contundente votación, en primera vuelta misma, tengamos al presidente y los representantes para la Asamblea, que van a cumplir con las expectativas de mejorar la situación de todos los ecuatorianos.

Debes salir a votar convencido que con tu voto vas a hacer que el país cambie. Que con tu voto vas a apoyar a la gran mayoría que siente que este joven, inteligente, preparado, puede darnos la esperanza de hacer que los recursos con que cuenta el país puedan ser manejados en beneficio de hacer las grandes obras, sin sobreprecio, y lograr parar el avance del narcotráfico, de las extorsiones, del lavado de dinero y hacernos sentir seguros y protegidos y que tanto el industrial como el pequeño productor pueda ganarse el sustento diario sin ser extorsionado y nuestros hijos puedan tener la oportunidad de estudiar en un ambiente de tranquilidad y ser alguien en la vida y que todo cuanta obra se haga, sea con la honorabilidad y honradez propia de su forma de ser.

Vamos todos a salir a votar para que nunca más el Ecuador sea engañado y que de aquí en adelante se ponga claro en la constitución los requisitos que debe tener el candidato a Presidente de la República, el representante a la Asamblea Nacional, Alcaldes, Prefectos, los partidos políticos, los diferentes organismos de control, los jueces y órganos judiciales.

No esperemos a última hora acudir a votar, sino desde temprano así tengamos que hacer cola de espera; pero hagamos de este momento cívico, el más recordado de la historia, porque nos jugamos nuestro futuro en libertad o sometidos a un régimen tipo socialista. Vamos a salir a votar los jóvenes, mujeres, los jubilados, aunque no es obligación, pero por civismo lo vamos a hacer. Como demostración a la juventud que a la Patria se la defiende hasta el último.

Lionel Efraín Romero Reyes