Narcoviolencia, terror, saqueo y crimen del SSXXI en América

No lo digo yo, el cónsul de Israel en C. Rica, A. Rockman denuncia que Hezbolá (y podrían ser otros grupos con la Guardia Revolucionaria de Irán que tiene convenio con Bolivia, donde la dictadura-disfrazada expropia arroz en 5 ingenios), tiene células y bases en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Desde Argentina, en Venezuela hacen drones iraníes para Rusia contra Ucrania (¿e Israel?). Iraníes y paquistaníes intentaron matar a Trump, otros y expulsan a asiáticos y Tren de Aragua. La Ministra de Seguridad de Argentina de Milei, al fin da el nombre del “fantasma-cerebro” de células en Colombia, Brasil, Paraguay…, “Hussein Ahmad Karaki” de los ataques a la Embajada de Israel – 1992 y la AMIA – 1994, quien entró con el seudónimo Alberto León Naim y pasaporte colombiano. Los del SSXXI entregan pasaportes falsos a iraníes y otros que realizan actividades criminales-narcos-terroristas. Detuvieron a un iraní que planeaba el asesinato de un empresario israelí en el Perú. Maduro con el Tren de Aragua secuestró en Chile a exmilitar opositor R. Ojeda y lo asesinaron. Los nexos de Evo con el narcotráfico y la violación de menores eran bien conocidos, pero al ser presidente con su no-Justicia y medios amenazados quedó tapado. Por la disputa del “poder civil e ilegal con Arce sale a la luz”. Ocurre en México, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil…, en Ecuador desde 2006 la narcopolítica y violencia reinan. Controlan a políticos, CNE, Asamblea, no-Justicia, Cpccs; ¿policías y militares denunciados por EE. UU.?, sacaron la Base de Manta, avionetas con droga en La Clementina, El Aromo y el país…, tabla de multiplicar droga, destruyeron radares, maestros violadores, delincuencia, leyes a su favor e indultos, impunidad, saqueo, golpes de Estado, adiós las 200 millas, la seguridad y ¿el dólar?, etc.

Juan Carlos Cobo Rueda