¡Señalética mal ubicada!

En días pasados se ha colocado una señalética de “Parada de Buses”, en las calles Corazón y Casitagua. Debe haber alguna reglamentación al respecto, toda vez, que está ubicada a pocos metros del redondel (Villa Flora); un solo bus congestionaría, todos los buses paran metros más arriba. En la esquina de este punto tenemos una gasolinera, que tiene dos vías, una de salida y otra doble vía; esto obliga a los conductores a circular más hacia la izquierda. Y asíi no hubiera la gasolinera, resulta no aceptable.

Ruego a las autoridades de movilidad, AMT, señaléticas a quien corresponda, se retire la misma y se coloque dónde estaba años atrás. La misma que fue eliminada por algún avivato, que veía que afectaba su negocio. Estos son “bienes públicos”, colocados justamente para dar seguridad a los usuarios del transporte público. Estar en primera fila, tiene sus pro y contras, pero en los últimos años he visto que desaparecen las señaléticas, de la noche a la mañana. “Nadie sabe, nadie supo, fue horrible”.

¿Por qué más arriba no sería viable? Tenemos tres contenedores de basura y es sector de un Centro Educativo Inicial.

Luis Gonzalo Padilla Argúello

Chao, hijos, nietos, biznietos, libertad y democracia

Como todo creyente, no a aberrante violación de la Patria Potestad de los padres para criar a sus hijos según sus principios y que, no pueden decidir a cambios cerebrales, físicos, sexuales, mutilaciones, injertos, drogas, prostitución, etc. E. Musk: El Woke mató-deadnaming a mi hijo trans y deja Arizona con sus empresas por leyes anti-familia-de-Dios. “JO” faltaron a Jesús y a Dios, las religiones deben rechazarlo, mañana será el hinduismo, sintoísmo, etc. El budismo es callado y deformado en China y el Tíbet. ¿El Papa ve al costado? Que no haya atentados a israelitas, argentinos, etc. Delegaciones dejan infernal villa, C Spire quitó auspicio y ¿Samsung $1MM? ¿Disculpas por dinero, pero sigue su agenda macabra? Tapan triunfo de hombre-mujer y boxeadora italiana llorando dice no es justo y, ¿feministas callan? Fiasco-OEA, solo 17 por la democracia, no los abandonen y formen grupo-democrático-libertario. 25 años de crimen (más de 9.500 de Maduro y decenas de miles por la delincuencia como aquí), tortura, cárcel y fraude. América ve con impotencia y rabia. China, Rusia, Irán y otros chupan sus recursos y hacen drones a Putin. Cipayos por dinero y poder “NO” con Lula señalado por fraude, miserables que no se inmutan ante el terror y muerte de los hijos de Bolívar. “Matan la DEMOCRACIA y la LIBERTAD de los PUEBLOS que son los SOBERANOS y no criminales”. Doctrina C. Tobar 1906 para censurar las dictaduras militares y de derecha, no a zurdas-narcos-criminales, Doctrina Roldós y 10 de agosto de 1809, pero Ecuazuela es una criminal realidad. A 8 millones de diásporas hagan elecciones y doblarán los votos del asesino caribeño, solo dejaron sufragar al 1%. C. Ruckauf exvice de Argentina: ¿China trabaja con ¿IA?, para que Maduro presente actas-legales-truchas?

Juan Carlos Cobo Rueda