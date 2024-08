Ecuador, el primer exportador de candidatos presidenciables

Suena hasta ridículo, indignante y preocupante. Somos demasiado democráticos o ignorantes. Ridículo porque se ve un desfile de ciudadanos patriotas, que se van a sacrificar por su Patria y que tienen la solución a todo y que de la noche a la mañana pasaremos, dejar de ser, unos pobres… pendejos, a grandes dueños de riqueza. Indignante porque son los mismos cambiados de camiseta que sabemos que son buenos para nada, perdón bueno para hacer mayoría. Y preocupante porque sabemos que solo buscan el poder para poder.

Y todos son del mismo partido o de la misma ideología. Se traen al ideólogo, justo, que ya ha caducado el tiempo de la sentencia que debía cumplir encerrado en una cárcel, a pan y agua, como todo ciudadano que es sentenciado, (peor como incitador a tomarse el poder, a crear el caos y el sabotaje como forma para la toma del poder) pero, la sentencia la cumplió exilado, libre y gozando de lo mal habido y recibiendo las mejores atenciones y sirviéndose los mejores platos gourmet. Ideólogo, preparado en el sistema socialista, formador de los coordinadores que sirven para crear protestas, sabotajes y ser la fuerza de choque o, mejor dicho, la imagen para la demostración de poder y engañar al pueblo, de contar con el apoyo ciudadano,

Pero el Ecuador no va a caer en el anzuelo y todo este esquema se va a venir abajo y es posible en la primera vuelta, el pueblo ecuatoriano les diga basta, Porque nos están tratando de engañarnos considerándonos como tontos útiles, que no nos íbamos a darnos cuenta de sus brillantes intenciones.

El Ecuador sabe que solo buscan el poder para volver con más odio y más coraje a perseguir a sus opositores, que los tienen acusados y no pueden disfrutar en libertad de sus recursos mal habidos. No, no vamos a caer en lo que son Venezuela, Nicaragua, Cuba, y otros cuantos países más que son manejados por esa filosofía política donde unos pocos se volvieron ricos a costa de la pobreza de la mayoría y como en Ecuador no pudieron y nunca lo podrán, aún siguen con el cuento que se van a sacrificar por sacarnos del endeudamiento y de la miseria en la que nos dejaron.

Un rechazo a este desfile de candidatos que solo buscan la forma de apoderarse de lo último que le queda al país, luego de que la Revolución Ciudadana arrasó con lo que pudo y aún siguen gracias a una constitución que les ampara y que fuera hecha a su medida puedan seguir caminando con la espada de Bolívar por toda América Latina.

Lionel Efraín Romero Reyes