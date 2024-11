Es hora de revelarnos

En la última constitución, los políticos intencionalmente borraron del pénsum estudiantil las materias de ética y cívica; sin embargo, sorprende que cada vez hay más ciudadanos ansiosos de sacrificarse, en beneficio del bien común. Ahora mismo, para las elecciones de febrero 2025 hay 16 binomios que aspiran a la presidencia y vicepresidencia de la república, ¿por qué será? Porque la democracia faculta a todo ecuatoriano, elegir y ser elegido, para el segundo caso, no exige ningún requisito, solo estar afiliado a un partido o movimiento político, escuela donde aprenden y se especializan a levantar falsos testimonios y usurpar los bienes públicos. La historia nos revela que el político, busca servirse y no servir, busca tener autoridad y manejar fondos ajenos, engañar y asegurar su futuro, no hay distinción entre políticos de derecha, izquierda y de centro, entre trans y de tres palos, entre el viejo Ecuador y el nuevo, entre charlatanes y sin lengua, entre cuerdos y locos, entre patojos y sanos, su impronta es la mentira y el robo y, cuando les pillan son perseguidos políticos. Basta ya de creer en este perverso personaje que pertenece a una clase descalificada que ha engañado, engaña y engañará siempre, para ellos somos tontos útiles, (en diciembre volverá la vida normal). Ningún candidato tiene la menor idea de cómo resolver los problemas graves que tiene el Ecuador (seguridad, electrificación, empleo, salud y educación), no tienen planes de trabajo solo declaraciones líricas, no tienen proyectos, actividades, duración, costo, y fuentes de financiamiento, así, no se puede controlar, pero claro, ese es el objetivo, improvisar para camuflar sus fechorías, no seamos ingenuos, rechacemos a la antipatria, que nunca se preocuparon de su mandante, solo en elecciones desesperadas buscan nuestro voto, es hora de revelarnos, el futuro está en nosotros.

Marco A. Zurita Ríos