En búsqueda de un candidato

Pongo a discusión de la ciudadanía, mis ideas, pensamientos, deseos. Con el afán de cada uno de nosotros nos hacemos los mismos interrogantes, anhelos y podamos lograr encontrar un punto de equilibrio que justifique la decisión mayoritaria. Eso espero.

Me gustaría un candidato…. Puede que sea preparado en política pública, aunque no tenga experiencia. No menor de 30 años, ni mayor de 50. No importa el sexo, ni su ideología o principios. Pero que sepa contar con conocimientos de leyes, política, ciencias sociales. Tenga un dialecto que pueda transmitir sus ideas en forma clara en un vocabulario sencillo y de alto contenido. Carismático y desposeído de poses de erudito, artista o estrella de cine. O que, si ya actuó en política, haya dejado una estela de honestidad, honradez y trabajo.

Que conozca el país y sepa de sus costumbres y de su forma de ser. Que su pasión sea el único ideal de mejorar el estándar de vida de los más necesitados. Que cuente con un grupo de colaboradores que estén preparados para la función a la cual se le va a encomendar. Que manejen con honestidad los recursos del Estado y que tengan el carácter y temperamento para disponer la sanción que el caso amerite. Que cada Ministerio, con el visto del Presidente, haga una depuración de funciones, justificando la necesidad de personal en las diferentes áreas y que tengan la predisposición de trabajo a tiempo completo, en el territorio, en el campo y conocimiento de la labor que deben realizar. Modernizar y tecnificar para simplificar los trámites. Sancionar la corrupción con el pretexto de dar agilidad a un trámite, especialmente en los mandos medios. Con eslogan Con la honestidad os hará dignos, con la honradez noble.

Que si cuenta con mayoría parlamentaria, o no, pueda reformar la constitución de Montecristi, donde aparecieron artículos que no fueron aprobados por la Asamblea y que les permitió manejar, a su manera, interpretar la misma a su conveniencia. Crear un Comité de estudio de la misma de diferentes ideologías y que le presente un proyecto de reforma para que pueda hacer una consulta popular para su aprobación. En el menor tiempo posible (máximo cuatro meses). Personajes que su aporte lo darán sin remuneración alguna, sino por servicio a la Patria.

Cada Ministerio presente con plazo de tres meses un estudio de la realidad actual y cuáles son las soluciones y los alcances de desarrollo de cada uno de los organismos que integran cada Ministerio. Proyectos con estudios de factibilidad y financiamiento. De apoyo conformar una Comisión técnica, integrada por profesionales, que podrá ser convocada para recibir criterio, opiniones, para el visto bueno, para darle efectividad a los proyectos.

Conformación de Comisión técnica integrada por cada representante de los diferentes organismos que integran los Ministerios para que presenten el informe de su labor, mensual o trimestralmente. Buscar orientar la colaboración entre organismos a fines para la mejor y más eficiente labor

Lionel Efraín Romero Reyes