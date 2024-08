No llamen “progres” a los “regres” involucionistas

No llamen presidentes a tiranos que llaman “fascistas” a libertarios, conservadores y patriotas de derecha. Legisladores a los que hacen leyes genocidas, pro delincuencia, violadores, drogas, terrorismo y los amnistían. Políticos a guerrilleros, terroristas y ladrones que llegan al poder mintiendo y/o con violencia. Elecciones con cancelación en la web, Estado candidato, fraude, descalifican, asesinan y apresan las Dictaduras Electorales de grupos y ejércitos narco criminales. Organismos para la humanidad con migraciones ilegales-criminales para acabar las democracias, virus genocidas, muerte a ancianos, no a los niños porque contaminan, UNRWA a favor de Hamás y dinero para el desarrollo utilizado en terrorismo-armado, destruyen culturas, religiones y el Espíritu Olímpico con Woke, GLBTI, feminismo que deforma al hombre y mujer concebidos por Dios, a niños y jóvenes torciendo su pensamiento y sexo; Patria Potestad de los padres, etc. inteligencia a la “IA” para esclavizarnos y aniquilar la Raza Humana. Prensa a los que sirven al Poder Global mintiendo y tapando su corrupción. Perseguidos políticos a los que roban, encarcelan, persiguen y eliminan ciudadanos y la prensa. Derecho la cancelación a la “Prensa y Opinión Libre” en la web por ilegal delito de odio, Delito de odio, xenofobia y racismo de los “odiadores zurdos que callan al que piensa distinto”. A todo Políticamente correcto si es “políticamente incorrecto, inmoral e ilegal”. Nadie por más.

Juan Carlos Cobo