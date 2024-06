Pongámonos de acuerdo, más allá de ideologías

Ecuador tiene una deuda externa que dobla el techo constitucional de 40% del PIB. Debe 15 mil millones de dólares a millones de trabajadores y afiliados al IESS y a cientos de prestadores privados de sus servicios de salud. El estado emplea a menos del 10% de la población en edad de trabajar, con 600 mil empleados en miles de escuelas, colegios, universidades, dispensarios de salud, policías y militares. El resto está en municipios, prefecturas, juntas parroquiales y otros ministerios. Sin latisueldos ni ‘viáticos’ por viajes innecesarios, un estado así, que favorece los negocios -no los negociados- con el sector privado, no se contrapone al ‘mercado que transfiere voluntariamente derechos de propiedad’ ni a vivir en paz, sin crimen organizado, con ‘cárceles blandas para arrepentidos’ (P. Zevallos, 2024) sin viejitos, jóvenes ni niños en calle y vulnerables, sin femicidios, con educación, salud y nutrición, acceso al agua y salubridad, libertad de pensamiento, opinión y emprendimiento.

Diego Fabián Valdivieso Anda

¿Fin de Occidente, la Civilización, la Justicia y Dios? (I)

El agorero E. Todd anuncia el Fin de Occidente: EE.UU., Europa, América y África. Por el Eje del Mal: China, Rusia, Irán, Norcorea, Cuba-Zuela, etc. G. Meloni: Defenderemos nuestra frontera, nuestras raíces culturales y cristianas, nuestros hijos que dicen no tenerlos porque contaminan (mentes malignas), los agricultores, la industria, no a masas de migrantes irregulares y medidas suicidas del Pacto Verde, etc. V. Ramaswamy: Una frontera abierta no es una frontera. Digo: Como una casa sin puertas y ventanas, tampoco es una casa. Hablan por los pobres, los multiplican y hacen esclavos. Dominan con la Guerra Cultural, Política e Ideológica, primera y más importante que la armada. Pero despierta Europa, el 9 en el “PE” ganó la centroderecha y derecha en Francia, Bélgica, Italia, España, Alemania, Portugal…, ¿efecto Milei? ¿Y Úrsula von der Leyen lo desmerece y arremete antes de los resultados? Benedicto XVI: Occidente siente un odio por sí mismo que es extraño. Y que solo puede considerarse como algo patológico, solo ve de su propia historia lo que es censurable y destructivo, al tiempo que no es capaz de percibir lo que es grande y puro. El mundo olvida quienes ayudarían a frenar a los dictadores obscuros con las democracias creyentes de Israel, Japón, Taiwán, India y Corea del Sur. La UE y ONU zurdas dejaron que, Irán, Qatar…, que Hamás edificara un “Leviatán bajo Gaza”, Israel salió en el 2005. Hezbolá en el Líbano de los atentados en AMIA-1994 y Embajada de Israel-1992 en Argentina, Hutíes en el M. Rojo, otros en Siria, Irak, etc. En México hubo fraude con intromisión de AMLO en el “INE” ya en 2023, hubo apagón analógico, también en España el 9, Ecuador, Bolivia, EE.UU., etc.

Juan Carlos Cobo Rueda