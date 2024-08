¿Qué país trae de inmediato a sus deportistas?

No solo ha muerto Occidente, la Libertad y la Democracia, sino la Civilización del Mundo y grandes culturas: rusa, china, mesopotámica, japonesa, hindú, europea, andina, americana, etc. Se apoderaron de la “Wipala” el Arcoíris de la Pachamama y Culturas del Creador, para ser el irrespeto a la Sociedad, la Familia y a Dios. La “Ciudad Luz es Obscuridad Infernal” por su criminalidad, hordas de violadores, ideologías de promiscuidad, prostitución y deformación de la mujer y el hombre concebidos por Dios; como lo es “Quito Luz de América”. La “Liberté” es no a tiranos, no a la esclavitud social y moral y, sí, a la Democracia y el Estado de derecho. La “Égalité” es Justicia, Derechos y Deberes iguales para todos. La “Fraternité” es Solidaridad y Compartir con Razas, Culturas, la Paz y el Servicio a los demás. El “Espíritu Olímpico” de la Antigua Grecia es valores y “Sana Competencia” entre hombres y mujeres y no otras aberraciones. “De sabios del espíritu, la ética y la ciencia al servicio del hombre”: Sócrates, Aristóteles, Platón, etc. Nunca en la historia ni el más perverso y sanguinario conquistador intentó lo que los “malignos obscuros” hacen con la “deformación y destrucción de la Familia de Dios creyente o no”, con ideologías trans, virus genocidas, fin de los ancianos, prostitución y drogadicción de niños y jóvenes, “IA”, etc. Con descaro meten a una niña en su orgía-artística-nauseabunda contra Jesús y Dios. ¿Líderes religiosos cómplices calladitos de “Tártaros JO”? ¿Qué país trae a sus deportistas que avalan el Fin de la Civilización y la Virtuosa Competencia? ¿Israel debería sacarlos por Dios y corren peligro? No a “progresistas” que son “regresistas involucionistas”, sí a Dios y la Vida. ¿No esclavizan al mundo unos pocos-fascistas sino el silencio-miserable de los buenos? Hay marcas que ya dan ejemplo, “C Spire” retira su auspicio a “Sodomitas JO-2024”.

Juan Carlos Cobo Rueda