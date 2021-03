Últimamente, se ha demostrado que las personas dejaron el miedo atrás, el poco compromiso que tienen con cuidarse para poder salir de esta cotidianidad; cada día se va desviando. Claro, no está mal que cada quien busque su distracción, pero encuéntrela en el apartamiento. Evitemos salir y reencontrarnos con desconocidos, utilicemos los instrumentos necesarios y estaremos cuidando a los nuestros. ¡No bajemos la guardia! Se trata de algo muy peligroso y no debería ser tomado con calma, evite salir innecesariamente; evite la aglomeración de personas; evite al terco que no cree en enfermedades y sobre todo tenga paciencia, el tiempo corre a prisa y en un santiamén volveremos a nuestra normalidad, solo queda no perder la esperanza y pronto saldremos de esto. Por favor sea prudente.