Selena Gomez y Eugenio Derbez son virales en redes sociales. La razón es la batalla entre los fans de ambos actores y la culpable es ‘Emilia Pérez‘.

¿Cómo inició todo? En una entrevista para un pódcast con la influencer de cine Gaby Meza, Derbez criticó la actuación de Gomez en la película ‘Emilia Pérez’.

Señaló que su español parecía caricaturesco y cuestionó la coherencia entre sus diálogos y la intención narrativa. “Es indefendible”, dijo.

¿Y luego? Se desató una avalancha de críticas en su contra, encabezadas por las comunidades digitales de fans de Selena, quienes llegaron incluso a comparar las fortunas de ambas figuras.

La respuesta de Selena Gomez

La cantante contestó el comentario de Derbez con una disculpa. “Entiendo de dónde vienes. Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que se me dio. Eso no quita todo el trabajo y el corazón que puse en esta película. Nunca digas que mis fans son el problema por defenderme como tú dices”.

Los fans de Selena Gomez destrozaron a Derbez

Los seguidores de Gomez no tardaron en tomar las redes para defenderla. Han viralizado comentarios y desacreditado las declaraciones de Derbez.

Los debates en plataformas como Twitter e Instagram mostraron cómo estos fandoms pueden amplificar o destruir la reputación de una figura pública en cuestión de horas.

Incluso, hay publicaciones que recordaban que Gomez interpretaba a un personaje estadounidense aprendiendo español y justifican así su acento. Incluso se metieron con la hija de Derbez, Aislinn.

Este fenómeno no es aislado. Fandoms de artistas como Taylor Swift o BTS han demostrado previamente su capacidad para inclinar la balanza en discusiones culturales o mediáticas, lo que da cuenta de su poder y de su victoria en esta batalla.

La reacción de Derbez

Derbez, tras la reacción masiva, se disculpó públicamente. Afirmó que sus palabras iban en contra de los valores de apoyo entre latinos.

“Querida Selena: Realmente me disculpa por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa, me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. ‘Emilia Pérez’ merece ser celebrada, no menospreciada, con una importante lección aprendida, si bien entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, sepa qué proviene del corazón. Con todo mi amor y admiración, Eugenio Derbez”.

Impacto de los fans en figuras públicas

La cultura de los fandoms ha evolucionado al punto de influir en cómo las figuras públicas manejan sus declaraciones.

Este episodio ilustra cómo las opiniones predominantes en redes pueden generar una especie de censura implícita, incluso en figuras consolidadas con trayectorias longevas.

Al final, los fandoms no solo defienden a sus ídolos, sino que imponen narrativas en el debate público.

¿Qué es ‘Emilia Pérez’?

‘Emilia Pérez’ es la otra ganadora de la pelea entre Selena Gomez y Eugenio Derbez. ¿Por qué?

Veamos el contexto. En primer lugar, ‘Emilia Pérez’ es una comedia musical y criminal dirigida por Jacques Audiard. Cuenta la historia de un narcotraficante que, tras un cambio de género, busca redimirse.

En segundo lugar, tiene a una actriz trans Karla Sofía Gascón como la protagonista y en el elenco figuran estrellas como Zoe Saldaña (‘Avatar’), Selena Gomez, Edgar Ramírez y Adriana Paz.

En tercer lugar, fue estrenada en el Festival de Cannes 2024, recibió una ovación de pie de nueve minutos y fue reconocida con el Premio del Jurado. Además, Selena y sus compañeras obtuvieron el premio a la mejor actriz. Por otro lado, Selena Gomez destacó al ser nominada como Mejor Actriz de Reparto en los Globos de Oro 2025.

La cinta resulta ser la segunda ganadora de esta batalla entre Selena y Derbez por la publicidad que, sin querer, le genera esta controversia. Quiera o no, la crítica de Derbez despierta el interés por saber cómo es la actuación de Selena en el filme y definir si el comediante tenía razón o no.

Estreno de ‘Emilia Pérez’ en Ecuador

La película ‘Emilia Pérez’ tiene previsto su estreno en Ecuador y México en enero de 2025, mientras en Estados Unidos el lanzamiento fue en noviembre de 2024. La batalla entre Selena Gomez y Derbez, así como la controversia por la representación trans en el cine que realiza esta película, alimenta la curiosidad por la cinta.