Dafna Filshteiner, una niña de 12 años, realizó un descubrimiento sorprendente mientras caminaba por un sendero en un suburbio de Tel Aviv, Israel. Durante su excursión familiar, encontró una piedra que resultó ser un talismán egipcio de aproximadamente 3 500 años de antigüedad.

Este artefacto, en forma de escarabajo pelotero, ofrece una ventana única a la influencia egipcia en la región durante el período del Imperio Nuevo.

El hallazgo fue comunicado por la Autoridad de Antigüedades de Israel. La pequeña arqueóloga mostró inicialmente su descubrimiento a su madre, quien lo consideró una simple piedra. Sin embargo, Dafna sintió que había algo especial en ella. Tras buscar información en Internet, identificaron similitudes con otros artefactos antiguos y decidieron contactar a los expertos, según recoge Gizmodo.

El significado del talismán egipcio

El talismán presenta un diseño intrigante que incluye dos escorpiones y el jeroglífico “nefer”, que significa “bueno” o “elegido”. Estos escorpiones están relacionados con la diosa egipcia Serket, conocida por proteger a las mujeres embarazadas. La forma del escarabajo pelotero es significativa; este insecto era considerado sagrado en el antiguo Egipto, y simbolizaba la nueva vida. El término egipcio para este escarabajo proviene del verbo que significa “formar” o “ser creado”, siguiendo con Gizmodo.

Yitzhak Paz, experto en la Edad de Bronce de la Autoridad de Antigüedades, explicó que estos amuletos eran comunes en el antiguo Egipto y su distribución abarcaba mucho más allá de las fronteras egipcias. El talismán podría haber sido dejado caer por una figura importante o enterrado deliberadamente. Dado que fue encontrado en la superficie, es complicado determinar su contexto exacto, de acuerdo con El Comercio de Lima.

Contexto histórico

El descubrimiento se realizó cerca de Tel Qana, un sitio arqueológico donde se han encontrado restos que datan de la Edad del Bronce Temprano. Este hallazgo proporciona nuevos conocimientos sobre la naturaleza de la influencia egipcia en la región y cómo se integró en las culturas locales, a decir de Gizmodo.

Amit Dagan y Ayelet Dayan, arqueólogos involucrados en excavaciones en Tel Qana, destacaron la importancia del amuleto y su representación pictórica única. Este tipo de artefactos ayuda a comprender mejor las interacciones entre las civilizaciones antiguas y su legado cultural, siguiendo con El Comercio de Lima.

Reconocimiento a la joven exploradora

La Autoridad de Antigüedades otorgó a Dafna y su familia un certificado de excelencia por su buena ciudadanía al entregar el artefacto. Actualmente, el talismán se exhibe en el Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel, donde el público puede apreciarlo, de acuerdo con Gizmodo.

Este descubrimiento no solo resalta la curiosidad y el espíritu aventurero de los jóvenes exploradores como Dafna, sino que también subraya la importancia de preservar y reconocer los hallazgos arqueológicos para futuras generaciones.

