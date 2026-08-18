Accidente de Mauricio Núñez. Estado de salud actualizado a 18 de agosto de 2026

El músico ecuatoriano Mauricio Núñez y sus hijos se encuentran en condición estable y bajo estricta vigilancia médica en Quito, luego de someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas complejas tras el siniestro de tránsito registrado en agosto de 2026, según confirmó el Comunicado Oficial Hermanos Núñez.

Si deseas conocer cómo se registraron los hechos en el siniestro en la vía a Quinindé, puedes revisar así fue el accidente de tránsito que afectó a la familia Núñez.

🏥 ¿Cuál es el diagnóstico actual de Mauricio Núñez?

Mauricio Núñez ingresó a cirugía por politraumatismo de alta cinemática, trauma torácico cerrado, hemoneumotórax izquierdo y fracturas costales múltiples izquierdas.

El Comunicado Oficial Hermanos Núñez señala que el paciente requirió un procedimiento quirúrgico integral de cinco horas que incluyó broncoscopia, minitoracotomía, osteosíntesis costal con clips de titanio, bloqueo intercostal y colocación de drenajes.

Para profundizar en el contexto del viaje y la presencia de conductores al momento del impacto, te recomendamos leer las aclaraciones de los familiares sobre quién manejaba el vehículo en el que se transportaba Mauricio Núñez y familia.

Posteriormente, el artista enfrentó una reconstrucción plástica en la pierna izquierda y la frente durante tres horas adicionales.

Actualmente, su evolución médica se mantiene en estricta supervisión profesional.

También hemos informado en detalle sobre la situación hospitalaria inicial de Mauricio Núñez y sus hijos.

🏥 Procesos médicos realizados a María José Núñez

María José Núñez Lozada, hija de Mauricio, ingresó al quirófano por una herida en el cuero cabelludo y fracturas en ambos miembros inferiores.

De acuerdo con el Comunicado Oficial Hermanos Núñez, los médicos realizaron una reducción abierta con osteosíntesis en el fémur derecho y una reducción cerrada con bota de yeso en la pierna izquierda.

El equipo médico también intervino una herida de 12 centímetros en el cuero cabelludo mediante limpieza y desbridamiento.

El procedimiento duró cuatro horas y concluyó sin complicaciones.

Respecto a las pérdidas registradas tras este trágico suceso, te invitamos a consultar sobre la despedida y el velatorio de Giomara Lozada, esposa de Mauricio.

🩺 Intervención y recuperación de Mauricio Javier Núñez

Mauricio Javier Núñez Lozada, hijo de Mauricio, recibió atención quirúrgica por trauma craneoencefálico y heridas en la cabeza.

El Comunicado Oficial Hermanos Núñez indica que el equipo quirúrgico realizó una exploración, desbridamiento de tejido necrótico y un colgajo de cobertura en tres horas de cirugía.

Los médicos evaluaron además las lesiones por mordedura en la lengua y descartaron intervenciones adicionales al comprobar que no existía desprendimiento de tejido.

Este acontecimiento se relaciona directamente con las reacciones y el impacto en el ámbito musical tras el accidente en Quinindé.

La familia Núñez agradece el apoyo recibido y solicita mantener el respeto a la privacidad durante el proceso de recuperación de los pacientes.

Estado de salud de Mauricio Núñez; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué le pasó al cantante Mauricio Núñez en Ecuador? Mauricio Núñez sufrió un grave accidente de tránsito junto con su familia durante la madrugada del 12 de agosto de 2026. El choque ocurrió en la vía Santo Domingo–Quinindé, mientras viajaban hacia Esmeraldas, y dejó varias víctimas mortales y personas heridas. ❓ ¿Dónde ocurrió el accidente de Mauricio Núñez? El accidente ocurrió en el kilómetro 24 de la vía Santo Domingo–Quinindé, en Ecuador, cerca de las 03:10 de la madrugada. Según el ECU 911, se trató de un choque frontal entre dos vehículos, que provocó fallecidos y heridos. ❓ ¿Murió la esposa de Mauricio Núñez en el accidente? Sí. Giomara Lozada Ortega, esposa de Mauricio Núñez, falleció como consecuencia del accidente de tránsito. La noticia fue confirmada por la familia y por el dúo Hermanos Núñez, agrupación de la que forma parte el cantante. ❓ ¿Cuál es el estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos? Mauricio Núñez y sus dos hijos sobrevivieron al accidente, pero resultaron gravemente heridos y permanecieron bajo vigilancia médica especializada. El cantante presentó politraumatismos, trauma torácico y fracturas costales, mientras sus hijos también requirieron atención hospitalaria. ❓ ¿Mauricio Núñez conducía el vehículo durante el accidente? No. De acuerdo con declaraciones difundidas por su familia, Mauricio Núñez no conducía el vehículo al momento del siniestro. La familia habría contratado transporte privado para realizar el viaje por la vía Santo Domingo–Quinindé.

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