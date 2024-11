Este 2024 ha traído consigo una nueva oleada de figuras de cera de los famosos en distintos museos del mundo.

Desde la música hasta las redes sociales, los gemelos de celebridades han generado asombro y controversia.

¿Puedes reconocer a estos nuevos íconos de la cultura pop en su versión de cera? Haz la prueba.

Luisito Comunica

Luisito Comunica posa con la cabeza de su estatua de cera. Foto: Instagram

En el Museo de Cera de la Ciudad de México, Luisito Comunica, el popular creador de contenidos de viajes y cultura, ha sido incluido en la colección permanente. Con su estilo singular, que combina humor y cercanía con su audiencia, Luisito es uno de los influencers más grandes de habla hispana.

Tiene 43 millones de suscriptores en YouTube y 33 millones en Instagram. Esta estatua resalta su impacto cultural tanto en México como globalmente.

Mariah Carey

Mariah Carey, la ‘reina de la Navidad’, inmortalizada en cera. Foto: Instagram

La cantante Mariah Carey también ha sido homenajeada con una impresionante figura de cera en el Museo Madame Tussauds de Nueva York. La estatua destaca por su alto nivel de detalle, desde el rostro hasta el cuerpo de la artista.

Mariah, quien presentó la revelación con un mensaje divertido en redes sociales, aparece con un vestido elegante y accesorios que reflejan su estilo único. Esta figura resalta su legado como una de las artistas más exitosas y queridas, especialmente en la temporada navideña por su hipermonetizable canción All I Want for Christmas Is You.

Carlos Vives

Carlos Vives, el ícono colombiano, recibió su reconocimiento en México este 2024. Foto: Instagram

El 5 de septiembre de 2024, Carlos Vives, el famoso cantante colombiano, vio su figura de cera en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Emocionado por el reconocimiento del pueblo mexicano, Vives expresó lo significativo que es para él este homenaje.

La figura, que lo muestra con un aspecto más jovial, un poco más alto y con su inseparable guitarra, rinde tributo a su legado en la música latina. Fiel al cantante, su ‘gemelo’ luce un pantalón de cuero y camiseta de su álbum ‘Cumbiana’ (2020).

Karol G

Karol G, la reggaetonera colombiana, se multiplica en Nueva York y Las Vegas. Fotos: Instagram

La cantante colombiana Karol G celebró la revelación de dos estatuas de cera en el Museo Madame Tussauds de Nueva York y Las Vegas. La primera, ubicada en Times Square, captura su energía vibrante durante su actuación en Coachella 2022, con su característico cabello azul y un atuendo de inspiración colombiana.

La segunda, en Las Vegas, honra su colaboración con Shakira en el video TQG , con su cabellera roja y su estilo audaz.

Beyoncé: La controversia de su estatua de cera en París

New wax figure of Beyoncé at the Grévin Museum in Paris. pic.twitter.com/kbTpU0VRLT — Pop Base (@PopBase) July 4, 2024

En julio de 2024, Beyoncé recibió su estatua de cera en el Musée Grévin de París, pero la figura no ha estado exenta de controversia. Muchos seguidores se han quejado de la “excesiva blancura” de la piel de la estatua y alegan que no refleja la verdadera imagen de la cantante.

Algunos incluso compararon la figura con una versión “embrujada” de Shakira, lo que ha generado debate sobre la fidelidad y el respeto hacia la artista. A pesar de la controversia, la figura se mantiene como parte del homenaje a la icónica cantante.