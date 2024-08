Jenna Ortega, la talentosa actriz conocida por su papel como Merlina Addams en la exitosa serie de Netflix, ‘Merlina’, ha compartido una experiencia perturbadora de su infancia.

En una reciente entrevista con The New York Times, Ortega, de 21 años, reveló que, desde una edad temprana, comenzó a recibir mensajes inquietantes y ofensivos en su cuenta.

Más noticias

Estos mensajes incluían contenido explícito y perturbador generado por Inteligencia Artificial, lo que la hizo sentir profundamente incómoda.

A Jenna Ortega le enviaban contenido explícito

Ortega, quien había creado su cuenta con la intención de conectar con sus seguidores y construir su imagen pública, experimentó un creciente acoso que eventualmente la llevó a eliminar su cuenta de Twitter hace unos años.

“Uno de los primeros mensajes que abrí cuando tenía 12 años fue una foto no solicitada de los genitales de un hombre, y eso fue sólo el principio de lo que estaba por venir…”, dijo la actriz.

Acabé borrándolo hace unos dos o tres años por la afluencia, después de que saliera [‘Wednesday’], de estas imágenes y fotos absurdas. Son tan repulsivas, y yo ya estaba en un estado de confusión que simplemente lo borré porque era innecesario, y no quería eso. (…) Es horrible. … Así que un día me desperté y pensé: ‘Oh, ya no necesito esto’. Así que lo dejé”, señaló Ortega.

Jenna Ortega odia la Inteligencia Artificial

La actriz expresó su rechazo absoluto hacia el uso de IA para crear contenido dañino, calificándolo de corrupto y peligroso. Aunque reconoce que la tecnología puede ser beneficiosa en campos como la medicina, Ortega condena su uso para fines ofensivos.

A pesar de los desafíos y la controversia, Ortega no se arrepiente de su carrera. La actriz ha aprendido valiosas lecciones y se siente segura y emocionada por sus futuros proyectos.

Jenna Ortega en ‘Beetlejuice 2’

Pronto, será vista en la película ‘Beetlejuice 2’, dirigida por Tim Burton, que se estrenará en Ecuador el 5 de septiembre.

Además, la segunda temporada de ‘Merlina’ comenzó a rodarse en mayo de 2024 en Irlanda, generando gran expectativa entre sus fanáticos.

El futuro de Jenna Ortega en Hollywood sigue siendo prometedor, con proyectos emocionantes que reafirmarán su versatilidad y talento en la pantalla.

Tráiler de ¿Beetlejuice 2′