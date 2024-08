Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante mexicano Pepe Aguilar, generó controversia por su interés en una colaboración musical. El cuñado de Christian Nodal mostró entusiasmo por cantar con Cazzu.

En live de Instagram, Emiliano no solo promocionó su sencillo, sino que también abordó temas personales.

Durante la transmisión, Emiliano Aguilar sorprendió al manifestar su admiración por la rapera argentina Cazzu, ex de Christian Nodal, y confesó que estaría dispuesto a realizar una colaboración con ella, a pesar de no conocerla en persona.

Lo que dijo Emiliano Aguilar sobre Cazzu sorprendió

“Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado, sí me aventaría una colaboración con ella”, expresó Emiliano.

Este comentario se suma a la controversia que inició cuando Emiliano comentó una publicación de Cazzu con emojis de fuego, lo que fue interpretado por muchos como un gesto de apoyo.

El comentario fue eliminado poco después, lo que generó especulaciones sobre una posible reprimenda por parte de su padre, Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar no fue invitado a la boda de Aguilar y Nodal

Emiliano Aguilar también se refirió a su relación con su famoso padre.

A diferencia de sus hermanos Ángela Aguilar y Leonardo, Emiliano optó por distanciarse del género regional mexicano y ha emprendido su carrera de manera independiente, enfrentando desafíos económicos que lo llevaron a realizar trabajos como albañil y plomero en Estados Unidos.

Emiliano enfatizó su deseo de no depender económicamente de su padre. “Nunca le he pedido ni un centavo a mi papá”, confesó.

Incluso, según el medio El Imparcial, Emiliano Aguilar no estuvo invitado a la boda de Ángela y lo reveló en redes.