Netflix ha revelado una emocionante noticia para los fanáticos de los personajes de la productora japonesa Sanrio.

La plataforma lanzará una serie animada ‘stop-motion’ titulada ‘My Melody & Kuromi’. Esta serie marca un hito importante, ya que celebra el 50 aniversario de My Melody, creada en 1975, y el 20 aniversario de Kuromi, que debutó en 2005. La serie está programada para estrenarse en julio de 2025 y promete llevar a los espectadores a un mundo lleno de aventuras en Mary Land.

Orígenes de Kuromi y My Melody

My Melody es una adorable conejita que se caracteriza por su gorro rojo con orejas. Su historia comenzó en Japón, donde fue creada por Sanrio, la misma compañía detrás de otros personajes populares como Hello Kitty. Desde su debut, My Melody ha capturado los corazones de muchos con su personalidad dulce y amigable. Por otro lado, Kuromi es conocida por su aspecto más travieso y rebelde. Con un sombrero negro y un carácter fuerte, Kuromi se ha convertido en la antagonista favorita de muchos. A pesar de su apariencia algo oscura, también tiene un lado tierno que resuena con sus seguidores. Ambos personajes representan una dualidad encantadora que ha sido explorada en diversas historias y productos a lo largo de los años, de acuerdo con la web Patas en Casa.

Detalles sobre la nueva serie

La serie ‘My Melody & Kuromi’ será dirigida por Tomoki Misato y contará con un guion escrito por Shuko Nemoto. La producción estará a cargo de Toruku, parte del reconocido WIT Studio, famoso por su trabajo en series aclamadas como ‘Attack on Titan’. El anuncio fue realizado el 9 de enero de 2025, junto con un breve tráiler que muestra el estilo visual distintivo que caracterizará la serie, según informa ANM TV.

La trama se desarrollará en Mary Land, un mundo mágico donde las aventuras de My Melody y Kuromi prometen ser emocionantes y llenas de sorpresas. Esta ambientación no solo permitirá explorar la amistad entre estos dos personajes opuestos, sino también sus diferencias y cómo estas pueden complementarse.

Este es un avance de la serie:

Impacto cultural

La llegada de esta serie a Netflix no solo representa un nuevo capítulo para estos personajes icónicos, sino también un resurgimiento del interés por las producciones animadas ‘stop-motion’. Este estilo único ofrece una estética visual que puede atraer tanto a niños como a adultos, lo que crea un puente generacional entre los fanáticos originales y nuevos espectadores.

Además, el hecho de que Netflix esté detrás del contenido basado en personajes tan queridos indica una tendencia creciente hacia la adaptación de propiedades intelectuales clásicas para audiencias modernas. Esto podría abrir la puerta a más series basadas en otros personajes de Sanrio o incluso en franquicias similares.

