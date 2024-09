El matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal otra vez está en el ojo de la tormenta. Ya se sabe que fue celebrado en una opulenta hacienda en Morelos en julio de 2024.

También se conoce que la pareja disfrutó de una ceremonia íntima en la que solo estuvieron presentes sus familiares más cercanos. Además tomó por sorpresa a sus seguidores que se casaran solo un mes después de anunciar su relación y dos meses tras la ruptura de Nodal con la rapera argentina Cazzu.

La ausencia de algunos familiares, incluidos dos de los hermanos de Ángela Aguilar también generaron controversia, pero aún hay más. La boda fue pagada íntegramente por el padre de la novia, Pepe Aguilar, señalan medios como Infobae.

Pepe Aguilar pagó la boda

Ángela Aguilar y Christian Nodal enviaron su primer mensajes como esposos. Foto: Instagram

En una entrevista con ‘Los 40 Colombia’, el cantante y padre de la novia, Pepe Aguilar, abordó el tema de los gastos de la boda. Aguilar reveló que, según las tradiciones mexicanas, se encargó de cubrir todos los costos del evento.

“Es que no te queda de otra, yo no quería. Pues sí, me chingué”, admitió el cantante. Añadió que Christian Nodal nunca ofreció ayuda financiera para la celebración, recoge el medio.

Este comentario suscitó una serie de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios han calificado al yerno de Aguilar como ‘tacaño’. Sin embargo, Aguilar también salió en defensa de Nodal, destacando que el cantante simplemente respeta las costumbres y tradiciones.

El costo estimado de la boda de Nodal con Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el 24 de julio de 2024. Foto: Instagram

Aunque Pepe Aguilar no reveló el monto exacto del gasto, se estima que la boda en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, un lugar exclusivo en Morelos, superó los 100 mil pesos, es decir, 5 500 dólares, pero sin contar el costo adicional de la decoración, el banquete y la música en vivo.

La extravagancia del evento generó un aluvión de comentarios en las redes sociales, donde se han desatado debates sobre el rol de los padres en las bodas y la ética de compartir los costos entre las familias de los novios.