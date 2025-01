En 2013, un momento familiar se transformó en un fenómeno viral. Chloe Clem, entonces de 2 años, fue capturada en una imagen que la inmortalizó como “Side-Eyeing Chloe”.

Esa expresión de desaprobación se convirtió rápidamente en un meme viral utilizado para expresar escepticismo y juicio en Internet. La foto proviene de un video familiar donde su madre, Katie Clem, les anunciaba a Chloe y a su hermana mayor, Lily, que no irían a la escuela, sino a Disneylandia, de acuerdo con información de la revista People.

Video del que se derivó el meme:

La evolución de Chloe Clem

En la actualidad, a los 14 años, Chloe ha dejado atrás su imagen de niña pequeña. En una reciente entrevista con la revista estadounidense ‘People’, su madre compartió sus sentimientos sobre la fama repentina y las dificultades que enfrentaron como familia. Katie admitió sentir “mucha culpa” por la viralidad de su hija. Reflexionó sobre cómo esa fama afectó la vida cotidiana de sus hijas y cómo tuvieron que navegar por las oportunidades y riesgos que surgieron, según People y la web Bored Panda.

Katie recordó que, al principio, todo parecía divertido y sin consecuencias. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que el impacto era más profundo. “El internet es eterno”, dijo Katie, al enfatizar la preocupación sobre la privacidad de sus hijas y cómo su imagen podría ser utilizada sin control, a decir de Bored Panda.

Reflexiones sobre la fama

Katie Clem expresó que ha cambiado significativamente como madre desde aquellos días. Su enfoque ha evolucionado hacia una mayor protección de la privacidad de sus hijas. Ella y su esposo decidieron reducir la exposición pública de Chloe y Lily para permitirles llevar vidas normales. Esto incluyó rechazar oportunidades lucrativas que podrían haber perjudicado a sus hijas, siguiendo con People.

Chloe también ha compartido sus pensamientos sobre su fama pasada. Aunque ahora rara vez es reconocida, ella considera que su imagen es parte de un archivo familiar. “No me siento famosa ahora”, comentó Chloe, aunque reconoce que hay “cosas que aún suceden” debido a su meme, cita People.

Así luce actualmente Chloe:

La vida después del meme

A pesar del impacto inicial de la viralidad, Chloe ha encontrado formas de relacionarse con su pasado. Ella menciona estar incluida en el juego de mesa “What Do You Meme”, lo cual le resulta emocionante. Además, ha comenzado a explorar la creación de contenido en redes sociales como YouTube e Instagram, siguiendo con las mismas fuentes.

Juego de mesa sobre memes:

Katie ahora permite que Chloe tome decisiones sobre su presencia en línea. “Si ella quiere hacer un video, le doy licencia para hacerlo dentro de lo razonable”, explicó Katie. Este cambio refleja una nueva dinámica familiar donde se prioriza el bienestar emocional de las niñas.

