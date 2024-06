Antes, durante e incluso después del séptimo mes del año, las redes sociales se inundan de memes relacionados con el cantante español Julio Iglesias.

Más noticias

La creatividad de la gente no tiene límites. Han utilizado el nombre del cantautor, responsable de éxitos como Me olvidé de vivir y De niña a mujer, que coincide con el nombre del séptimo mes del año para poner a Iglesias en un sinnúmero de situaciones jocosas. Pero ¿qué opina Julio Iglesias al respecto?

Julio Iglesias quería ser portero del Real Madrid

Julio Iglesias, nacido en Madrid en 1943, es el intérprete español más popular a nivel internacional. Foto: IMDb.

La página Biografías y Vidas informa que Julio Iglesias, nacido en Madrid en 1943, es considerado el intérprete español más popular a escala internacional.

Su carrera musical comenzó en los años sesenta, después de que una lesión truncara su prometedora carrera como portero del Real Madrid.

En 1968, Iglesias ganó el primer premio en el Festival de Benidorm con la canción La vida sigue igual, lo que dio pie a una trayectoria llena de éxitos como Gwendoline y Un canto a Galicia, que lo llevaron a la cima de las listas europeas y latinoamericanas.

En los años setenta, Iglesias se trasladó a Miami para conquistar el mercado norteamericano. Colaboró con estrellas como Willie Nelson, Barbra Streisand y Stevie Wonder, lo que consolidó su popularidad en Estados Unidos.

Su álbum de 1984, ‘1.100 Bel Air Place’, vendió más de 1 millón de copias en una semana.

Iglesias también es reconocido por haber vendido más de 100 millones de copias de sus 70 álbumes, un logro que le valió un lugar en el libro Guinness de los récords.

En 1997, recibió el Premio Mónaco de la Música como Mejor Cantante Latino y el Pied Piper Award de la ASCAP, siendo el primer artista latino en lograr este reconocimiento.

En el año 2000, lanzó ‘Noche de cuatro lunas’, un álbum que reflejó la influencia de una nueva generación de compositores.

Con más de 70 discos publicados, Iglesias sigue siendo una figura icónica en la música, con una carrera que abarca más de cinco décadas y una influencia que atraviesa generaciones y fronteras.

Julio Iglesias y los memes: Opiniones del ícono español

Julio Iglesias, ícono de la música melódica, ha expresado su opinión sobre los populares memes que circulan en las redes sociales.

Según Infobae, en una entrevista para la revista ¡Hola! en 2015, el cantante español reveló sus pensamientos sobre estas imágenes creativas. “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, dijo Iglesias.

El intérprete también admitió que algunos memes no fueron de su agrado, pero reconoció que forman parte del humor en Internet.

Aunque desconoce cómo surgió la tendencia de los memes con su nombre, le parecen divertidos. “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida”, agregó el cantante.

Julio Iglesias también comentó que le resulta gracioso que algunas personas lo conozcan solo por la icónica imagen en la que señala a la cámara con una sonrisa, el meme más popular de Julio Iglesias. “¿Hay gente que me conoce por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas. Si todo sirve para que personas de 15 años me conozcan, encantado de la vida”, expresó el artista.