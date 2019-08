Así puede acceder a la visa humanitaria para venezolanos

LEA TAMBIÉN

La Cancillería informó sobre los pasos que los ciudadanos venezolanos deben aplicar para una visa humanitaria para residir y trabajar en Ecuador por un periodo de dos años, según un comunicado emitido hoy, miércoles 21 de agosto del 2019.

Los venezolanos solo deben presentar sus documentos personales para ingresar a Ecuador, hasta las 00:00 del próximo lunes 26 de agosto de 2019. Quienes estén adentro, podrán aplicar a la regularización ofrecida por el Ejecutivo, siempre y cuando no hayan incumplido las leyes ecuatorianas durante su estancia en el país.



El resto que no pudo ingresar al país, podrá aplicar a una visa humanitaria, a cuyo formulario se accede vía online. Luego de varios pasos, al interesado se le agenda una entrevista personal que solo puede ser atendida en tres consulados ecuatoriano: Caracas, Bogotá o Lima.



Estos documentos no necesariamente deben estar vigentes, pues se aceptarán pasaportes que tengan hasta cinco años de vencimiento.



Estos son los cinco pasos para acceder a la visa humanitaria para ciudadanos venezolanos.



Trámite para la visa humanitaria



1. Ir a consuladovirtual.gob.ec y sacar un usuario y una clave.



2. Presentar una copia del pasaporte. Se aceptarán pasaportes hasta cinco años después de la fecha de caducidad (incluidos niños, quienes puede presentar partidas de nacimiento legalizadas).



3. Certificado de antecedentes penales validado por las autoridades venezolanas.



4. Asistir a una entrevista en los consulados ecuatorianos en Caracas, Bogotá y Lima.



5. La visa tendrá una vigencia de dos años y no tendrá costo. El formulario de la solicitud tendrá un valor de USD 50.