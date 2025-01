La Secretaría General de la Vicepresidencia de la República respondió al oficio enviado el 14 de enero de 2025 por Verónica Abad, en el que solicitaba información sobre las gestiones realizadas para su asignación diplomática en Turquía.

En el documento, la Secretaría afirma que desde la emisión del decreto ejecutivo 490, firmado el 23 de diciembre de 2023, Abad no ha tomado ninguna acción para cumplir con su designación en la Embajada de Ecuador en Ankara. Su función principal en esa sede diplomática es fortalecer las relaciones comerciales con Turquía.

El oficio también recuerda que, tras finalizar su período de vacaciones el 3 de enero, la vicepresidenta debía incorporarse de inmediato a sus funciones. No obstante, al no trasladarse a Ankara, su cargo no podía quedar en acefalía. Ante esta situación, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 494, mediante el cual se designó a Cynthia Gellibert Mora como vicepresidenta encargada hasta que Abad asuma su rol en Turquía.

El documento insiste en que la segunda mandataria debe viajar lo más pronto posible y menciona que la Vicepresidencia ya ha dispuesto la entrega de pasajes aéreos para ella, su familia y los funcionarios asignados a la misión diplomática.

Por otro lado, la Secretaría de la Vicepresidencia informó que se están llevando a cabo las acciones necesarias para cumplir con la sentencia de la jueza Nubia Vera. Esta orden judicial establece el pago de los haberes pendientes a Abad correspondientes al periodo en que estuvo suspendida por un sumario administrativo, el cual fue posteriormente anulado por la justicia ordinaria.

Con esta respuesta oficial, el Gobierno ratifica su postura sobre la inmediata reubicación de Abad en Turquía y el cumplimiento de las disposiciones emitidas en los decretos ejecutivos.