¿Qué pasa con las vacunas contra covid-19 en geriátricos y menores de 90 años?

En esta semana, brigadas de la Cartera de Salud administrarán las vacunas contra covid-19 en los centros geriátricos privados. Eso aseguró la mañana de este lunes 3 de mayo del 2021 el ministro Camilo Salinas, a EL COMERCIO.

"No es que hemos dejado como secundario a los geriátricos, pero es un clúster; ellos no salen, están en un centro con poca exposición, hemos querido perfeccionar (el proceso). En esta semana también vamos a llegar a los centros en donde se atienden los pacientes con cáncer, HIV, tuberculosis, quienes se someten a hemodiálisis".



Según Salinas, quinto titular de la Cartera de Salud, durante la pandemia, no ha tenido que enfrentar a personas que busquen saltarse la fila de la vacunación. "Pero sí hemos tenido llamadas de abogados; colocaron un amparo constitucional, les he dicho con todo el cariño que pueden meterme preso si nos les vacuno. Estamos en la fase uno; sí podremos vacunar dentro de su profesión a quienes tengan más de 65 años; si son de 85 en adelante pueden ir desde las 15:00 y les aplican las dosis".



¿Por qué adultos mayores de menos edad que otros ya están vacunados y otros con más años no? Salinas admite que en sus primeros días al frente de Salud el sistema le parecía un poco oscuro. "Pero uno va aprendiendo, las citas de vacunación de adultos mayores y personas con discapacidad son agendadas por CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones), nadie puede hacer agendamiento directo o a dedo. El Ministerio les indica de cuántas vacunas dispondrá y ellos hacen una elección aleatoria".

¿Se trata de una lotería? "Eso suena mal, pero en realidad es algo aleatorio", responde el ministro Salinas y explica que el sistema escoge a los inscritos de una zona, sin fijarse en la edad que tienen. Convoca a los inscritos de 65 años en adelante y nada más.



Debido a que familiares de personas de más de 90 años, recuerda, se quejaban porque no le llegaba la convocatoria, abrimos la modalidad de libre demanda, para que quienes tengan desde esa edad puedan acudir a partir de las 15:00, a los puestos de vacunación, sin cita. Hace una semana bajamos a 85 en adelante y quizá en el futuro se permita desde 80, pero aún estamos viendo la demanda.



"Sí hemos tenido desesperación porque hay personas que no están registradas, entonces nos han ayudado el IESS, con más de 120 000 jubilados registrados; Issfa, con 12 mil; Isspol, con 10 000", indicó el Ministro.



Consultado sobre la preocupación de Guillermo Lasso, presidente electo, sobre la existencia de vacunas contratadas, que deberían llegar a partir del 24 de mayo, el ministro de Salud, Camilo Salinas, aseguró que están compradas 20 millones de dosis. Admitió que siempre dependen de que las farmacéuticas envíen a tiempo las dosis ofrecidas. Ahora mismo esperan que llegue medio millón de Sinovac en los próximos días y cien mil de Pfizer. De ese modo cumplirán con la meta y la oferta de dejar aplicadas dos millones de primeras y segundas dosis hasta el 20 de mayo, cuando terminará la fase uno, que incluye a todos los adultos mayores, profesores, personal de recolección de basura, Fuerza Pública, entre otros.

Por ahora ya tienen un sistema para acelerar la vacunación, con la participación de universidades, pero dependen de la llegada de nuevas vacunas.



Salinas también contó que desde mañana, martes 4 de mayo, en el Parque Samanes, de Guayaquil, funcionará un vacunatorio express, para que adultos mayores y personas con discapacidad acudan en sus autos y sean inmunizados, sin tener que bajarse. "Será el segundo en Latinoamérica".