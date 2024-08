La vacuna contra la viruela demuestra eficacia en la protección contra la viruela del mono (mpox) en personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Un estudio observacional de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra y el Hospital del Mar reveló que la vacuna Jynneos es eficaz en la inducción de inmunidad contra la viruela del mono (mpox) en personas con VIH.

Está vacuna fue desarrollada originalmente para combatir la viruela. Es fabricada por Bavarian Nordic.

El virus de la viruela del mono pertenece a la misma familia que el virus que causa la viruela clásica. Este virus se propaga principalmente por contacto directo o vía respiratoria.

El impacto del virus de la viruela del mono en personas con VIH

Aunque antes se limitaba a brotes aislados en regiones endémicas de África, un brote mundial facilitó su transmisión entre humanos. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el actual brote como una emergencia de salud pública al alcance internacional.

Esta es la segunda vez en dos años que se considera que esta enfermedad infecciosa puede convertirse en una emergencia sanitaria. Afecta especialmente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, un grupo con alta prevalencia de VIH.

Vacuna intradérmica, un avance en la lucha contra la mpox

El estudio, publicado en la revista Journal of Medical Virology, destaca que la administración intradérmica de esta vacuna ofrece una respuesta inmunitaria eficiente. Esto es crucial para proteger a un grupo vulnerable frente a esta infección.

Este método no solo es eficiente, sino que permite multiplicar por cinco las dosis disponibles al requerir menos material para cada inyección.

Los resultados subrayan la necesidad de un refuerzo 28 días después de la primera vacunación en individuos con niveles bajos de células T CD4. Se trata de un tipo de glóbulo blanco esencial para la defensa contra infecciones, que a menudo están comprometidos en personas con VIH.

La vacuna Jynneos, aunque no es específica para mpox, protege a ocho de cada 10 personas gracias a la similitud antigénica entre ambos virus.

Este hallazgo es relevante para los no respondedores inmunológicos (INR). Ellos, a pesar de controlar su carga viral con terapia antirretroviral, no recuperan completamente sus niveles de linfocitos T CD4.

“Nuestro estudio muestra que estos INR pueden necesitar una dosis de refuerzo para generar una respuesta eficiente de células T y estar protegidos contra la viruela del mono”.

Esto lo explicó Robert Güerri, clínico del Hospital del Mar y coordinador del estudio, en un comunicado de prensa difundido por la universidad.

Vacuna contra la viruela permite ahorro de dosis

El cambio en la vía de administración de la vacuna, de subcutánea a intradérmica, es clave para aumentar la disponibilidad de dosis. Esto sin comprometer su eficacia.

Esta vía permite liberar la vacuna en la capa superior de la piel, donde se concentran muchas células inmunitarias, optimizando así la respuesta inmunitaria.

“Nuestros resultados apoyan claramente la propuesta de una vía de vacunación que ahorre dosis. Especialmente para la protección de los individuos inmunodeprimidos, quienes más necesitan la vacuna”.

Esto enfatizó Andreas Meyerhans, investigador ICREA y catedrático de la UPF.

A pesar de los resultados, los investigadores destacan la necesidad de estudios adicionales que confirmen y amplíen estas observaciones, pues se realizó con pocos individuos.

Sin embargo, esta investigación marcó un paso importante en la lucha contra la viruela del mono en personas con VIH.

Vacunación para personas con alto riesgo de contagio

La OMS no recomienda la vacunación masiva contra la viruela del mono, en este momento. Pero sí recomienda la vacunación preventiva primaria (previa a la exposición) para personas con alto riesgo de exposición.

En este grupo están: hombres homosexuales, bisexuales u otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Se suman quienes tienen múltiples parejas sexuales ocasionales o no; trabajadores sexuales.

La OMS agrega a trabajadores de la salud con exposición repetida; personal de laboratorio que trabaja con ortopoxvirus o que realiza pruebas de diagnóstico. Además, los miembros de equipos de respuesta al brote.

Otros estudios de la vacuna contra la viruela

Varios estudios recientes han demostrado la eficacia de la vacuna Jynneos para proteger a personas con sistemas inmunitarios debilitados, como aquellas que viven con VIH:

Estudio aleatorizado en adultos. Un estudio aleatorizado en adultos de 18-42 años comparó la inmunogenicidad de Jynneos vs ACAM2000. Este análisis está publicado en la colección PMC Mpox, de la Biblioteca Nacional de Medicina. El estudio encontró que Jynneos inducía títulos de anticuerpos neutralizantes casi el doble (152,8 vs 84,4) que ACAM2000. Está última vacuna no debe usarse en personas con un sistema inmune débil o condiciones de la piel. Así lo explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Estudio fase II aleatorizado y doble ciego. Se evaluó la seguridad e inmunogenicidad de Jynneos vs placebo en personas de 56-80 años. Se comprobó que una o dos dosis es segura e inmunogénica en este grupo etario. Este estudio también se encuentra en la colección PMC Mpox