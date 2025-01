El 2 de enero de 2025, Shamsud-Din Jabbar, de 42 años, condujo una camioneta contra una multitud en Bourbon Street, Nueva Orleans y mató al menos a 14 personas e hiriendo a docenas más.

Jabbar murió en un enfrentamiento con la Policía, pero dejó tras de sí una serie de grabaciones que revelaron sus intenciones de unirse al Estado Islámico (ISIS), según informó CNN.

De acuerdo con autoridades citadas por el medio, Jabbar grabó videos mientras conducía desde Texas a Luisiana. En ellos, mencionó planes originales de asesinar a su familia durante una “celebración”, pero explicó que sus sueños lo llevaron a considerar unirse a ISIS.

Aunque las grabaciones no han sido revisadas por CNN, funcionarios indicaron que se hicieron durante la noche, en un momento indeterminado.

