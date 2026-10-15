Xavier Jordán desaparece del registro del ICE en Estados Unidos

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El paradero del ciudadano ecuatoriano Xavier Jordán permanece bajo reserva luego de que su nombre fuera retirado del buscador público del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) este jueves 15 de octubre de 2026. Tras cumplirse 29 días desde su aprehensión en territorio norteamericano, la plataforma de localización no arroja datos sobre su custodia, generando incertidumbre en su defensa legal ante la falta de un pronunciamiento oficial sobre un eventual traslado interno o una expulsión.

Ausencia en el registro migratorio y estado de Xavier Jordán

El nombre completo de Xavier Edmundo Jordán Mendoza figuraba recluido en el Winn Correctional Center, un establecimiento correccional situado en Luisiana, desde el 16 de septiembre de 2026 cuando fue interceptado en Doral, Florida. Sin embargo, desde este miércoles y ratificado este jueves, la base de datos pública dejó de mostrar su ficha carcelaria.

La defensa técnica en suelo estadounidense, encabezada por el abogado Richard Díaz, señaló que desconoce la ubicación actual de su representado. El jurista calificó de extraña la falta de información, pues presumía un posible cambio de reclusorio o un envío hacia Ecuador, aunque precisó que de haberse ejecutado un traslado formal debió ser notificado oportunamente. En contraste, Díaz confirmó que la esposa de Jordán recuperó su libertad tras acceder al pago de una fianza otorgada la semana anterior.

El antecedente de José Serrano y la práctica interna del ICE

La salida del sistema público evoca lo sucedido con el exministro del Interior de Ecuador, José Serrano, cuyo registro se interrumpió el 22 de junio de 2026 mientras permanecía en Krome, Miami. Al día siguiente, la plataforma actualizó su transferencia al Centro Correccional del Condado de Adams, en Misisipi, hasta que el 28 de agosto fue deportado finalmente hacia Ecuador para ser recluido en la cárcel El Encuentro, en Santa Elena.

Sin notificaciones de traslado en las dependencias ecuatorianas

En el plano nacional no existen reportes sobre la llegada o envío inmediato del procesado. Pese a que tras su arresto las autoridades de la cartera del Interior estimaron un retorno en un lapso cercano a 15 días, la Dirección Nacional de Investigación de la Policía Nacional no ha recibido avisos ni alertas internacionales para activar los protocolos de recepción en frontera o terminales aéreas.

Procesos penales abiertos en los tribunales del país

En el sistema judicial ecuatoriano, Xavier Jordán mantiene vigentes boletas de encarcelamiento preventivo en causas de alta relevancia pública. El ciudadano es requerido por los tribunales para responder por su presunta vinculación en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, causa en la que también figura procesado Serrano.

De igual manera, afronta imputaciones dentro del denominado caso Metástasis por presunta delincuencia organizada y cuenta con un proceso adicional derivado de irregularidades y corrupción en contratos de la red hospitalaria pública, expedientes que aguardan su presencia física en el país.

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