Xavier Jordán y los años de cárcel que podría enfrentar por sus procesos en Ecuador

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Xavier Jordán permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras su detención el 16 de septiembre de 2026 en Doral, en el condado de Miami-Dade. Su arresto por motivos migratorios ocurre mientras mantiene procesos penales pendientes en Ecuador.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) atribuyó la detención de Xavier Jordán a su situación migratoria en Estados Unidos. Su portavoz, Néstor Yglesias, informó a Telemundo 51 que el ecuatoriano ingresó el 3 de febrero de 2020 y tenía autorización para permanecer hasta el 2 de agosto de ese año, pero no abandonó el país.

Un eventual retorno a Ecuador pondría en primer plano su situación ante la justicia: entre las causas que enfrenta están Metástasis, por supuesta delincuencia organizada, y Magnicidio FV, por su supuesta participación como autor mediato del asesinato de Fernando Villavicencio. Las penas que podría recibir dependerán de lo que se pruebe y resuelva en cada proceso.

ICE señala que Xavier Jordán enfrenta un proceso de deportación

“En contra de las leyes de nuestra nación, se quedó más tiempo del permitido y no abandonó el país”, afirmó Yglesias. Según el funcionario, Jordán permanecerá bajo custodia de ICE mientras se resuelve su proceso de deportación. El portavoz también mencionó arrestos previos por hurto mayor y fraude organizado, además de una orden de captura emitida en Ecuador.

Tras su arresto en Doral, Florida, el 16 de septiembre, Jordán fue trasladado al Winn Correctional Center, en Luisiana. Su abogado, Juan Carlos Salazar, sostuvo que había solicitado asilo y tenía una cita relacionada con ese trámite para mayo de 2027. En paralelo, Ecuador mantiene un pedido de extradición que la Corte Nacional de Justicia presentó en julio de 2026.

Por separado, la Corte Nacional de Justicia solicitó en julio de 2026 su extradición desde Estados Unidos por el caso Metástasis. Ese pedido y el procedimiento migratorio son actuaciones distintas: la información estadounidense sobre la captura se refiere a su permanencia irregular y al trámite de deportación.

Los señalamientos contra Jordán en los dos casos

En Metástasis, Fiscalía identificó a Jordán como uno de los presuntos líderes de la organización investigada. Según su acusación, esa estructura buscaba beneficios penitenciarios e impunidad para Norero y su familia, a través de una red que incluía funcionarios judiciales, policías y abogados.

⟫ https://t.co/ktWdxI0aEo | El Servicio de Control de Inmigración (ICE) de Estados Unidos detalló qué sigue para Xavier Jordán pic.twitter.com/Y0XOSAcMWQ — El Comercio (@elcomerciocom) September 17, 2026

El 7 de octubre de 2024, el juez Manuel Cabrera llamó a juicio a Jordán y a otros procesados. Sin embargo, suspendió la etapa de juzgamiento para quienes estaban prófugos, entre ellos el empresario.

En Magnicidio FV, Jordán fue procesado como presunto autor mediato del asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023. Fiscalía encuadra esta causa en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), numerales 9 y 10, relacionados con un crimen durante una concentración y contra un candidato a elección popular.

Cuántos años podría enfrentar por asesinato y delincuencia organizada

Para el asesinato, el marco penal anterior a las reformas posteriores al crimen contemplaba de 22 a 26 años de prisión. Si el tribunal acredita una agravante adicional, que no sea parte de la definición del delito, el artículo 44 establece el máximo aumentado en un tercio: 34 años y ocho meses.

En delincuencia organizada, la legislación correspondiente a los hechos investigados en Metástasis contemplaba de siete a diez años para quienes ejercieran dirección, financiamiento o planificación. Con una agravante legalmente aplicable, el máximo de diez años aumentado en un tercio llegaría a 13 años y cuatro meses. Estos cálculos describen escenarios condicionados a una declaración de culpabilidad.

Qué ocurriría si recibiera condenas en ambos procesos

El artículo 55 del COIP establece un máximo de 40 años para la acumulación de penas privativas de libertad. Ese límite no significa que Jordán tenga una condena de esa duración ni que necesariamente vaya a recibirla.

Además, el artículo 16 dispone que se aplique la ley vigente cuando ocurrieron los hechos, salvo que una posterior resulte más favorable. Por eso, un incremento posterior de penas no se traslada automáticamente a estos procesos.

Las sanciones que podría tener Xavier Jordán en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Por qué fue detenido Xavier Jordán en Estados Unidos? El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos atribuyó la detención de Xavier Jordán a su situación migratoria.

Según su portavoz, Néstor Yglesias, Jordán ingresó a Estados Unidos el 3 de febrero de 2020, tenía autorización para permanecer hasta el 2 de agosto de ese año y no abandonó el país dentro de ese plazo. ❓¿Xavier Jordán será deportado o extraditado a Ecuador? Actualmente permanece bajo custodia de ICE mientras se resuelve un proceso de deportación.

Por separado, Ecuador mantiene un pedido de extradición presentado en julio de 2026 por el caso Metástasis. La deportación y la extradición son procedimientos distintos. ❓¿Qué casos penales enfrenta Xavier Jordán en Ecuador? Jordán enfrenta procesos relacionados con los casos Metástasis y Magnicidio FV.

En Metástasis, Fiscalía lo señala como uno de los presuntos líderes de la organización investigada. En Magnicidio FV está procesado como presunto autor mediato del asesinato de Fernando Villavicencio. ❓¿Cuántos años de prisión podría enfrentar Xavier Jordán? En el caso Magnicidio FV, el marco penal aplicable contempla de 22 a 26 años por asesinato y podría llegar a 34 años y ocho meses si se acredita una agravante adicional.

En delincuencia organizada, la pena podría ir de siete a 10 años y alcanzar hasta 13 años y cuatro meses con una agravante legalmente aplicable. Estos escenarios dependen de una eventual declaración de culpabilidad. ❓¿Podrían acumularse las penas de Xavier Jordán? Sí. Si recibiera condenas en más de un proceso, el COIP permite la acumulación de penas privativas de libertad.

El artículo 55 establece un máximo de 40 años de prisión acumulada, pero ese límite no significa que Jordán ya tenga una condena de esa duración ni que necesariamente vaya a recibirla.

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