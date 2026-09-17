ICE explica la detención de Xavier Jordán y qué sigue en Estados Unidos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El traslado de Xavier Jordán a un centro de detención en Luisiana se produjo después de su arresto en Doral, Florida, el miércoles 16 de septiembre. Mientras su defensa sostiene que había solicitado asilo, las autoridades estadounidenses expusieron los motivos de su captura y el procedimiento que enfrenta.

En Ecuador, el empresario tiene procesos penales pendientes y un pedido de extradición. A esos antecedentes se sumó el pronunciamiento de Néstor Yglesias, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quien se refirió al caso en declaraciones a Telemundo 51.

La defensa señala que tenía una cita por su solicitud de asilo

Tras el operativo en Florida, durante el cual también fue arrestada su esposa, Jordán fue trasladado al Winn Correctional Center, un centro de detención para migrantes ubicado en Winnfield, Luisiana.

El abogado Juan Carlos Salazar aseguró que el ecuatoriano había presentado una solicitud de asilo en Estados Unidos. Según su declaración, tenía una cita prevista para mayo de 2027 relacionada con ese trámite.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó que Ecuador esperará los siguientes pasos de las autoridades estadounidenses.

El pedido de extradición y las causas en Ecuador

La Corte Nacional de Justicia solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición de Jordán en julio de 2026. El ecuatoriano es procesado en el caso Metástasis y tiene una orden de prisión dentro de esa investigación.

También figura entre los procesados del caso Magnicidio FV, que investiga la presunta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. El excandidato presidencial fue asesinado en Quito el 9 de agosto de 2023.

¿Qué motivo dio ICE para arrestar a Xavier Jordán?

La explicación pública de ICE sobre la detención se centra en su situación migratoria. Yglesias sostuvo que Jordán permaneció en Estados Unidos después de que venciera el plazo autorizado para su estadía.

De acuerdo con el portavoz, ingresó por primera vez el 3 de febrero de 2020 y tenía permiso para permanecer hasta el 2 de agosto de ese año. Según ICE, no salió del país y acumuló más de seis años de permanencia después del vencimiento de esa autorización.

⟫ https://t.co/oxnTlgYIKJ | ⚖️ Esto se conoce sobre la situación legal de Xavier Jordán, vinculado con los casos Magnicidio FV y Metástasis pic.twitter.com/qCv1O9VPfW — El Comercio (@elcomerciocom) September 17, 2026

“En contra de las leyes de nuestra nación, se quedó más tiempo del permitido y no abandonó el país”, afirmó Yglesias a Telemundo 51.

Al identificar al detenido como Xavier Edmundo Jordán Mendoza, de 51 años, el funcionario también mencionó arrestos previos por hurto mayor y fraude organizado, además de una orden de captura por crimen organizado emitida en Ecuador.

Xavier Jordán seguirá bajo custodia durante el proceso de deportación

Según Yglesias, Jordán permanecerá bajo custodia de ICE mientras se resuelve su proceso de deportación.

El portavoz acompañó la explicación del caso con un mensaje sobre la aplicación de la política migratoria estadounidense:

“Si vienes a nuestro país y violas nuestras leyes, te encontraremos, te arrestaremos y te deportaremos”.

Aunque Ecuador solicitó su extradición, el procedimiento que ICE describió ante Telemundo 51 corresponde a un proceso de deportación relacionado con su permanencia en Estados Unidos.

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