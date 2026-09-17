Xavier Jordán permanece bajo custodia del ICE y fue trasladado a Luisiana

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Xavier Jordán permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), según consta en el sistema oficial de esa agencia. La consulta realizada este jueves 17 de septiembre de 2026 arroja un registro a nombre de Xavier Edmundo Jordan Mendoza.

La ficha señala que nació en Ecuador y que se encuentra “bajo custodia del ICE”.

El sistema también revela que Jordán fue trasladado al Winn Correctional Center, en el estado de Luisiana. Su detención ocurrió un día antes en Doral, en el condado de Miami-Dade, Florida.

El ICE aún no informa la causa de la detención de Xavier Jordán

Richard Díaz, abogado de Jordán en Estados Unidos, confirmó a Telemundo 51 que agentes migratorios lo arrestaron junto con su esposa. Videos difundidos en redes sociales registraron parte del procedimiento.

Hasta el momento, el ICE no ha emitido un comunicado sobre el operativo. Su localizador tampoco indica qué situación migratoria provocó la detención, cuándo ocurrió el traslado a Luisiana o si ya existe una audiencia programada.

El ministro del Interior, John Reimberg, pidió esperar antes de informar qué ocurrirá con Jordán. Las autoridades ecuatorianas aún no han anunciado una actuación posterior a la confirmación de que permanece detenido en Estados Unidos.

👉 https://t.co/oV7k8atrXV || Tras la detención de Xavier Jordán en Miami, las autoridades ecuatorianas aguardan precisiones de la justicia de EE. UU. 👇👇👇 pic.twitter.com/osrhJfWj3p — El Comercio (@elcomerciocom) September 17, 2026

¿Qué es el Winn Correctional Center?

El Winn Correctional Center es un centro utilizado por el ICE para mantener bajo custodia a hombres que enfrentan procedimientos migratorios en Estados Unidos. Está ubicado en Winnfield, una localidad del estado de Luisiana, y no funciona como una prisión federal destinada exclusivamente a personas condenadas por delitos.

La instalación es un complejo de varios edificios vinculado a la Oficina del Sheriff de Winn Parish. Durante una inspección realizada en marzo de 2025, albergaba a 1 576 detenidos, su capacidad máxima contratada.

En junio de 2026, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional publicó un informe sobre el lugar. La inspección identificó incumplimientos relacionados con el uso de la fuerza, la seguridad, la atención médica, el acceso a servicios legales y las condiciones sanitarias. El informe corresponde a una inspección oficial del Winn Correctional Center.

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