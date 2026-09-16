Xavier Jordán fue detenido por ICE en EE.UU. ¿sería extraditado o deportado a Ecuador?

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Xavier Jordán, procesado como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio y requerido por la justicia ecuatoriana, fue detenido este miércoles 16 de septiembre de 2026 en Miami, Estados Unidos.

Su abogado, Richard Díaz, confirmó el arresto a la cadena Telemundo 51. Según el defensor, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a Jordán junto con su esposa.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Jordán custodiado por agentes antes de ingresar a un vehículo oficial. El procedimiento se realizó en Doral, una ciudad del condado de Miami-Dade, en Florida.

La intervención de ICE permite confirmar que se trata inicialmente de una actuación migratoria. Sin embargo, aún falta conocer la causa específica del arresto, la situación de su esposa y si Estados Unidos optará por deportar a Jordán o continuará con el pedido de extradición presentado por Ecuador.

Ecuador pidió la extradición de Xavier Jordán en julio

La Corte Nacional de Justicia formalizó el 14 de julio de 2026 la solicitud de extradición de Xavier Jordán desde Estados Unidos. El pedido corresponde al caso Metástasis, en el que fue llamado a juicio por supuesta delincuencia organizada.

El juzgamiento permanece suspendido porque la legislación ecuatoriana no permite procesar en ausencia ese delito. Para que el juicio avance, Jordán debe comparecer ante la justicia del país.

Además, Jordán está procesado en el caso Magnicidio FV. La Fiscalía lo señala como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, después de un acto político en Quito.

👉 https://t.co/uWlF0JZaa1 Esto se sabe sobre la detención pic.twitter.com/FwqwHdA7Ex — El Comercio (@elcomerciocom) September 16, 2026

La solicitud presentada por la Corte Nacional no obliga automáticamente a Estados Unidos a entregar al procesado. Las autoridades estadounidenses deben revisar el pedido y determinar si cumple los requisitos legales y el tratado aplicable.

¿Cómo sería la extradición de Xavier Jordán?

El procedimiento de extradición se inicia por los canales diplomáticos. La solicitud ecuatoriana debe llegar al Departamento de Estado de Estados Unidos, que revisa la existencia del tratado, los delitos incluidos y la documentación remitida.

El expediente pasa posteriormente a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. Si el pedido cumple los requisitos, esa dependencia lo remite a una Fiscalía federal del lugar en el que se encuentra la persona requerida.

Un fiscal estadounidense puede solicitar ante un juez federal una orden de arresto con fines de extradición. Después debe realizarse una audiencia en la que el magistrado analiza la identidad del requerido, la documentación presentada y los elementos que sustentan el pedido.

La audiencia no determina si Jordán es culpable o inocente. Su objetivo es establecer si la persona puede ser entregada conforme a la legislación estadounidense y al tratado de extradición.

Si el juez certifica que la extradición es procedente, envía el expediente al secretario de Estado, quien adopta la decisión final sobre la entrega. La defensa puede presentar una petición de hábeas corpus y otras acciones que podrían extender el proceso.

El requerido también puede renunciar al trámite formal y aceptar su traslado. Si se opone, no existe un plazo único para resolver la extradición. El Departamento de Justicia estadounidense explica que la duración depende de las circunstancias y de las impugnaciones presentadas.

¿Qué cambia porque fue detenido por ICE?

ICE es la agencia encargada de hacer cumplir la legislación migratoria de Estados Unidos. Su intervención no confirma que Jordán haya sido arrestado por el pedido de extradición presentado por Ecuador.

La detención podría estar relacionada con su estatus migratorio, con el trámite de asilo que su defensa dijo haber presentado en 2020 o con una eventual orden de remoción. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han detallado el fundamento del procedimiento.

Después de una detención migratoria, una persona puede comparecer ante un juez de inmigración. Según el caso, puede presentar solicitudes de protección e impugnar determinadas decisiones.

Si existe o se emite una orden definitiva de remoción, ICE puede ejecutarla y enviar al extranjero a su país de origen. El Gobierno estadounidense define la deportación como la expulsión de una persona que no es ciudadana por incumplir las leyes migratorias.

El arresto de la esposa de Jordán también corresponde a un expediente individual. Su eventual liberación, permanencia bajo custodia o deportación dependerá de su propia situación migratoria y no necesariamente de los procesos abiertos contra su esposo en Ecuador.

Extradición y deportación no son lo mismo

La extradición es una entrega solicitada por Ecuador para procesar a una persona o hacer que cumpla una condena. En ese procedimiento, Estados Unidos revisa los cargos, las pruebas presentadas y las condiciones establecidas en el tratado.

La deportación -denominada jurídicamente remoción en Estados Unidos responde a la situación migratoria del extranjero. No requiere que un juez estadounidense examine el fondo del proceso penal abierto en Ecuador.

En una extradición se aplica el principio de especialidad. Esto significa que la persona debe ser procesada por los delitos para los cuales Estados Unidos autorizó su entrega, salvo las excepciones contempladas en el tratado o una autorización posterior.

Una deportación no constituye una entrega bajo el tratado de extradición. Si Jordán fuera deportado, las autoridades ecuatorianas podrían ejecutar las órdenes judiciales vigentes y ponerlo a disposición de los jueces que conocen sus procesos, con las garantías correspondientes.

Los dos trámites también pueden coexistir. Estados Unidos puede mantener a una persona bajo custodia migratoria mientras analiza una solicitud de extradición. Sus autoridades deben coordinar cuál de las vías utilizarán para su eventual salida.

José Serrano también fue detenido por ICE

El antecedente más cercano es el de José Serrano, exministro del Interior y otro de los procesados en el caso Magnicidio FV.

ICE detuvo a Serrano en Miami el 7 de agosto de 2025. El exfuncionario permaneció bajo custodia mientras enfrentó un procedimiento migratorio en Estados Unidos.

Finalmente, fue enviado a Ecuador el 28 de agosto de 2026. Aunque su llegada permitió que las autoridades ecuatorianas ejecutaran la orden de prisión preventiva, Serrano no fue extraditado: Estados Unidos lo deportó.

El caso muestra una de las vías que podría seguir la situación de Jordán. No obstante, todavía se necesita conocer la causa formal de su detención, si existe una orden migratoria en su contra y qué ocurrirá con la solicitud de extradición presentada por la Corte Nacional de Justicia.

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