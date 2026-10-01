¿Walther Manrique será extraditado o expulsado de España por el caso Progen?

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La captura de José Walther Manrique Suárez en España abrió la posibilidad de su traslado a Ecuador, donde figura como procesado por supuesto peculado dentro del caso Apagón-Progen. Sin embargo, su detención por Interpol el 30 de septiembre de 2026 no significa que regresará de inmediato al país. La extradición, una eventual expulsión y el pedido de asilo que presentó junto con su esposa, Karla Saud, marcan los escenarios que enfrenta.

¿Qué debe pasar para extraditar a Walther Manrique desde España por el caso Progen?

La captura no equivale a una extradición. El abogado José Elías Cárdenas Llerena explica que la legislación española establece que una persona detenida debe comparecer ante un juez en un plazo máximo de 24 horas. Esa autoridad decide si permanece en prisión o recupera la libertad bajo medidas de control.

Manrique recuperó la libertad el 1 de octubre, un día después de su captura, según información que Cárdenas atribuye a la defensa del investigado.

Ecuador debe enviar ahora el pedido formal de extradición por vía diplomática. Después, el procedimiento contempla la revisión del Gobierno español, una audiencia ante la Audiencia Nacional, una resolución judicial y los posibles recursos de la defensa. El Consejo de Ministros interviene en la etapa final.

El penalista Lenin Guerra explica que la extradición permite que un Estado solicite a otro la entrega de una persona para que enfrente un proceso judicial o cumpla una pena.

El asilo de Manrique frena por ahora su entrega a Ecuador

Manrique y su esposa, Karla Saud Calero, formalizaron el 10 de julio de 2026 una solicitud de protección internacional y asilo en España por el caso Progen.

Los esposos alegan que las actuaciones estatales y las declaraciones públicas de autoridades ecuatorianas convirtieron un conflicto comercial en una persecución política que pone en riesgo sus vidas y la de su hijo menor. Su defensa también presentó denuncias sobre mensajes intimidatorios recibidos entre finales de marzo e inicios de abril de 2026.

Cárdenas explica que el pedido de asilo no detiene el trámite de extradición, sino la entrega de Manrique. España puede continuar con el proceso e incluso aprobar la extradición, pero no puede ejecutar el traslado mientras la solicitud de protección internacional siga pendiente.

Según el abogado, esta suspensión opera de forma automática. Si el Ministerio del Interior español rechaza el asilo, la entrega podría reactivarse, aunque la defensa todavía puede impugnar la decisión y solicitar que la suspensión continúe.

Una negativa al asilo tampoco implica que Manrique será extraditado. Cárdenas señala que España todavía podría rechazar la extradición por otras causas legales. Si concede el asilo, sostiene el abogado, la extradición tendría que negarse.

¿Walther Manrique puede ser expulsado de España?

La expulsión corresponde a un procedimiento migratorio distinto. Guerra explica que España puede aplicar esta medida según su normativa interna y que una expulsión no implica necesariamente el traslado de la persona a Ecuador.

Cárdenas señala que el destino habitual corresponde al país de nacionalidad, aunque las reglas europeas también permiten el traslado hacia otro Estado que acepte recibir a la persona.

Sin embargo, el pedido de asilo impide actualmente la expulsión, según Cárdenas. Esa posibilidad podría aparecer después si España rechaza definitivamente la protección internacional, la extradición no prospera y Manrique no cuenta con residencia legal.

El abogado también señala que las normas de extradición contemplan una eventual expulsión bajo la legislación migratoria si el Gobierno español rechaza la entrega solicitada por Ecuador.

Ecuador debe formalizar el pedido de extradición de Manrique

Cárdenas señala que Ecuador dispone de 40 días desde la detención para remitir la solicitud formal de extradición. El plazo llegaría hacia el 8 o 9 de noviembre de 2026.

La petición debe partir de la Presidencia de la Corte Nacional y continuar a través de la Cancillería, según la Ley Orgánica de Extradición vigente desde el 7 de agosto de 2026.

Ecuador debe adjuntar la orden de prisión, un resumen de los hechos atribuidos a Manrique, las normas que tipifican y sancionan el supuesto delito, las reglas sobre prescripción y los datos necesarios para identificarlo.

El caso Progen atraviesa además un cambio de jurisdicción tras el sobreseimiento del exministro de Energía Antonio Gonçalves. El proceso saldrá de la Corte Nacional y pasará a jueces de Iñaquito.

Según Cárdenas, el nuevo juez debe asumir la causa y mantener vigente la orden de prisión contra Manrique para respaldar el pedido de extradición.

España debe analizar el pedido de extradición de Ecuador

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe revisar si la solicitud cumple los requisitos legales. Cárdenas explica que entre ellos constan que la conducta investigada también constituya delito en España, que contemple una pena de al menos un año, que el caso no esté prescrito y que no corresponda a un delito político.

Según el abogado, el tratado entre Ecuador y España también impide una extradición cuando existan razones fundadas para considerar que el pedido busca perseguir a una persona por sus opiniones políticas.

La defensa de Manrique sostiene que existe una persecución política y también plantea cuestionamientos sobre las condiciones de las cárceles ecuatorianas.

Si la Audiencia Nacional rechaza la extradición, el Gobierno español no puede concederla, según Cárdenas. Si el tribunal la autoriza, el Consejo de Ministros todavía puede negarla por razones de soberanía, seguridad u orden público.

Los recursos pueden extender el proceso de extradición

Manrique puede presentar un recurso de súplica ante el pleno de la Sala de lo Penal si la Audiencia Nacional autoriza su extradición. Cárdenas explica que la entrega no puede ejecutarse mientras esa instancia resuelva el recurso.

Después, la defensa podría acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional español. Ese recurso no suspende automáticamente el traslado, pero el tribunal puede disponer esa medida. También existe la posibilidad de solicitar medidas urgentes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Cárdenas señala que no existe un plazo exacto para determinar cuánto podría durar el proceso. Las distintas etapas pueden extenderlo durante varios meses e incluso más de un año.

El trámite del asilo, el cambio de juez en Ecuador, eventuales solicitudes de información o garantías adicionales de España y los recursos de la defensa figuran entre los factores que podrían ampliar los tiempos antes de una resolución definitiva.

Caso de Walther Manrique en España; preguntas frecuentes

❓ ¿La detención de Walther Manrique en España significa que será extraditado de inmediato? No. La detención por Interpol del 30 de septiembre no equivale a una extradición.

Contexto: España debe tramitar el pedido que presente Ecuador. Además, la solicitud de asilo de Manrique impide por ahora ejecutar su entrega. ❓ ¿Walther Manrique permanece detenido en España? No. Manrique recuperó la libertad el 1 de octubre de 2026, un día después de su captura.

Contexto: José Elías Cárdenas atribuye esta información a la defensa del investigado. La legislación española establece que una persona detenida debe comparecer ante un juez en un máximo de 24 horas. ❓ ¿Qué debe hacer Ecuador para solicitar la extradición de Walther Manrique? Ecuador debe remitir a España una solicitud formal de extradición por vía diplomática.

Contexto: La petición debe partir de la Presidencia de la Corte Nacional y continuar a través de Cancillería. Debe incluir la orden de prisión, los hechos atribuidos, las normas aplicables, las reglas de prescripción y los datos de identificación. ❓ ¿Cuánto tiempo tiene Ecuador para formalizar el pedido de extradición? Según Cárdenas, Ecuador dispone de 40 días desde la detención.

Contexto: El abogado calcula que el plazo llegaría hacia el 8 o 9 de noviembre de 2026. ❓ ¿Cómo afecta el pedido de asilo a la extradición de Manrique? El pedido de asilo no paraliza el trámite de extradición, pero impide ejecutar la entrega mientras la protección internacional siga pendiente.

Contexto: Manrique y su esposa, Karla Saud Calero, formalizaron la solicitud de protección internacional y asilo el 10 de julio de 2026. ❓ ¿Qué ocurre si España rechaza el asilo de Walther Manrique? La entrega podría reactivarse, pero una negativa al asilo no significa automáticamente que Manrique será extraditado.

Contexto: Su defensa puede impugnar el rechazo y solicitar que continúe la suspensión. España también podría negar la extradición por otras causas legales. ❓ ¿España puede expulsar a Walther Manrique? El pedido de asilo impide actualmente una expulsión, según Cárdenas.

Contexto: Esa posibilidad podría aparecer si España rechaza definitivamente la protección internacional, la extradición no prospera y Manrique carece de residencia legal. Una expulsión tampoco implica necesariamente su traslado a Ecuador. ❓ ¿Qué debe analizar España antes de autorizar la extradición? La Audiencia Nacional debe comprobar que la solicitud cumpla los requisitos legales.

Contexto: Entre ellos constan que la conducta investigada también sea delito en España, contemple una pena mínima de un año, no esté prescrita y no corresponda a un delito político. ❓ ¿Cuánto podría durar el proceso de extradición de Walther Manrique? No existe un plazo exacto y el procedimiento podría extenderse varios meses o incluso más de un año.

Contexto: El trámite del asilo, el cambio de juez en Ecuador, los recursos de la defensa y posibles solicitudes de información o garantías adicionales pueden ampliar los tiempos.

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