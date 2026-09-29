¿Qué es el caso Nudos y por qué relaciona a Autotrafo con Progen?

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El 28 de septiembre de 2026, José Julio Neira presentó el denominado caso Nudos mediante un video publicado en su cuenta de X. Su exposición volvió a poner bajo atención las contrataciones de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), esta vez con señalamientos que abarcan un contrato anterior a los proyectos de generación de Progen.

Para entender el caso hay que seguir dos líneas: la contratación de equipos para subestaciones eléctricas y los pagos que, según Neira, conectan a sus proveedores con empresas vinculadas a Progen. En ese recorrido aparecen Karla Saúd Calero, Walther Manrique Suárez y varias compañías que el funcionario relacionó con una presunta red de desvío de recursos públicos.

¿Qué plantea el caso Nudos?

Nudos es el nombre que Neira utilizó para presentar sus señalamientos sobre posibles conexiones financieras entre Autotrafo EC 2023 y Progen. Su planteamiento es que personas y empresas que aparentemente actuaban por separado habrían trabajado de manera coordinada para recibir y canalizar fondos procedentes de contratos de CELEC.

El funcionario sostuvo que Progen representaría una parte de una estructura más amplia. Para explicar esa idea, comparó los receptores de pagos de ambos contratos y señaló que algunas entidades aparecen en los dos recorridos financieros.

Seguimos desmontando estructuras de corrupción. 🇪🇨💪🏼



Desde la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete (@PlanificacionEc), tienen mi compromiso de emprender las acciones legales necesarias para que ninguno de los responsables del #CasoNudos quede… pic.twitter.com/GKJiT63H3l — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) September 28, 2026

La existencia de esas coincidencias es el fundamento de la hipótesis presentada por Neira. Los pagos que mencionó y las responsabilidades que atribuye deberán examinarse dentro de las actuaciones que anunció.

El contrato de Autotrafo y la participación de Karla Saúd

Según la exposición de Neira, el proceso contractual comenzó el 11 de octubre de 2023 y posteriormente fue adjudicado al Consorcio Autotrafo EC 2023 por 15,4 millones de dólares. El funcionario mencionó a José Luis Carrión y Paúl Urgilés en esa adjudicación.

Una resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), fechada el 25 de abril de 2024, permite conocer el objeto del procedimiento. Se trataba de adquirir autotransformadores, transformadores y otros equipos para la reposición y ampliación de las subestaciones Milagro, Manta 2, Totoras y Quevedo, además de servicios relacionados.

Ese documento identifica como integrantes del compromiso de consorcio a Inycofyi Ingeniería y Construcciones S.A., Karla Julieta Saud Calero e Hingelectc Cía. Ltda. La presencia de Saúd en Autotrafo consta, por tanto, en un antecedente oficial del proceso de contratación.

La transferencia de 2,6 millones de dólares que cuestionó Neira

Uno de los puntos centrales del video es un certificado de transferencia fechado el 10 de mayo de 2024 por 2,6 millones de dólares, presentado por Autotrafo. Según Neira, el documento registraba como destinataria a una entidad supuestamente relacionada con el fabricante de los equipos, mediante una cuenta en Bank of America.

El funcionario aseguró que el 14 de mayo de 2026 el fabricante legítimo notificó a CELEC que no tenía relación con esa entidad. También afirmó que la cuenta no le pertenecía y que la carta de instrucciones para la transferencia era falsificada.

👉 https://t.co/AUvlwr5aN5 ¿Cómo aparece Karla Saúd en el caso Nudos? pic.twitter.com/SeOZo8klxA — El Comercio (@elcomerciocom) September 28, 2026

El cuestionamiento se concentra en la justificación del anticipo. Si los documentos presentaban como proveedor a una entidad ajena al fabricante, como sostiene Neira, habría que determinar quién elaboró esas instrucciones, quién las utilizó y quién recibió finalmente los recursos.

En el video, Neira planteó que esos hechos podrían configurar un presunto fraude mediante documentos y cuentas bancarias.

Los pagos con los que relacionó a Autotrafo y Progen

Neira mencionó pagos indirectos del contrato de Autotrafo por 84 000 dólares a Inycofyi, 79 000 dólares a Hingelect y 710 000 dólares vinculados a Karla Saúd Calero y Walther Manrique Suárez. A esos movimientos añadió la transferencia cuestionada de 2,6 millones de dólares.

Para Progen, expuso cifras de 3,75 millones de dólares a Inycofyi, 3,1 millones de dólares a Gestores Inmobiliarios LightBlue y 15,2 millones de dólares a Astrobryxa.

De acuerdo con su explicación, Inycofyi y Hingelect también actuaron como subcontratistas de Astrobryxa en las operaciones relacionadas con Progen. Ese cruce entre integrantes de Autotrafo y receptores de pagos vinculados a Progen sostiene su señalamiento sobre una posible reutilización de empresas para canalizar recursos.

Las cifras expuestas corresponden a distintos movimientos y destinatarios. Neira las presentó como parte de su comparación financiera, sin establecer en el video un monto total del presunto perjuicio del caso Nudos.

El proceso penal por Progen y las acciones anunciadas

Los contratos de Progen ya forman parte de una causa penal por presunto peculado. Fiscalía informó que las contrataciones para Salitral y Quevedo ascendieron a 149,1 millones de dólares y que se desembolsaron anticipos por 104,37 millones de dólares. Según su tesis, los generadores entregados no cumplían las condiciones pactadas ni entraron en funcionamiento.

El 22 de mayo de 2026, Fiscalía formuló cargos contra 21 personas. Entre ellas incluyó a Karla Saúd como presunta coautora, por su participación desde la empresa proveedora. El 27 de agosto, la institución informó la vinculación de diez personas adicionales, con lo que el proceso llegó a 31 procesados.

En su presentación sobre Nudos, Neira anunció que emprendería acciones legales desde la Secretaría General de la Administración Pública. No precisó un número de expediente ni informó de una formulación de cargos bajo esa denominación.

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