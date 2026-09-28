Karla Saúd aparece en las conexiones que José Julio Neira expuso sobre el caso Nudos

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El 28 de septiembre de 2026, José Julio Neira publicó en su cuenta de X un video sobre el caso Nudos. Allí sostuvo que los contratos de Autotrafo EC 2023 y Progen presentan conexiones entre empresas y personas que recibieron pagos. Según explicó, esos movimientos forman parte de una presunta red de desvío de fondos públicos.

Neira situó el inicio de su relato en un proceso contractual abierto por Celec el 11 de octubre de 2023. Señaló que José Luis Carrión y Paul Urgiles adjudicaron posteriormente un contrato por 15,4 millones de dólares al Consorcio Autotrafo EC 2023.

Su exposición se centró en una transferencia presentada para justificar un anticipo y en los receptores de pagos que, de acuerdo con él, aparecen en los reportes de Autotrafo y Progen.

La transferencia que José Julio Neira cuestiona en el contrato de Autotrafo

Según Neira, el contrato de Autotrafo tuvo tres prórrogas y una corrección para incorporar equipos de transformación entre 2024 y 2025. También afirmó que el consorcio presentó un certificado de transferencia fechado el 10 de mayo de 2024 por 2,6 millones de dólares a favor de Sieyan Electric S.A. LLC, en una cuenta de Bank of America.

Seguimos desmontando estructuras de corrupción. 🇪🇨💪🏼



Desde la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete (@PlanificacionEc), tienen mi compromiso de emprender las acciones legales necesarias para que ninguno de los responsables del #CasoNudos quede… pic.twitter.com/GKJiT63H3l — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) September 28, 2026

El punto que destacó ocurrió el 14 de mayo de 2026. De acuerdo con su versión, Sieyan Electric Compañía Limitada, a la que identificó como el fabricante legítimo, notificó a Celec que no tenía relación con la entidad que figuraba como receptora del dinero.

Neira aseguró, además, que la cuenta no pertenecía al fabricante y que la carta de instrucciones era falsificada.

A partir de esos señalamientos, planteó una hipótesis: si el anticipo se justificó mediante una transferencia a un tercero sin relación con el fabricante, podría tratarse de un presunto fraude cometido mediante documentos y cuentas bancarias. La autenticidad de los documentos y el destino final de esa transferencia requieren establecerse dentro de las investigaciones correspondientes.

Los pagos que relacionó con Progen

Neira dijo que, según el reporte del contrato de Autotrafo, constan pagos indirectos de 84 000 dólares a Inycofyi, 79 000 dólares a Hingelect, 710 000 dólares a Carla Saúd Calero y Walther Manrique Suárez, y 2,6 millones de dólares a Sieyan Electric S.A. LLC. A esta última la describió en el video como una presunta empresa fachada.

En el caso de Progen, mencionó transferencias por 3,75 millones de dólares a Inycofyi, 3,1 millones de dólares a gestores inmobiliarios LightBlue y 15,2 millones de dólares a Astrobryxa. Sostuvo que la aparición de algunas de las mismas entidades en ambos contratos sugiere que se habrían utilizado estructuras societarias para canalizar fondos hacia actores relacionados.

Neira afirmó que Inycofyi y Hingelect figuran entre las conexiones de los dos casos. Con esa comparación, describió al contrato de Progen como «solo el lazo en un nudo de transferencias de fondos» y al de Autotrafo como el contrato con el que, según su interpretación, “se preparaba el terreno” para la misma red de beneficiarios.

Al cerrar el video, Neira ofreció emprender acciones legales desde la Secretaría General de la Administración Pública para que se investiguen las presuntas responsabilidades en el caso Nudos.

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