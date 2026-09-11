Jueza libera a tripulantes de dos barcos bombardeados por Estados Unidos

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Este 11 de septiembre de 2026, los tribunales modificaron la situación jurídica de 28 pescadores interceptados en altamar. Una jueza de garantías penales ordenó la inmediata excarcelación de los 28 tripulantes de dos barcos bombardeados por Estados Unidos en aguas del océano Pacífico, al determinar la inexistencia de elementos de convicción suficientes que sustenten el inicio de un proceso judicial en su contra por supuesto tráfico de sustancias ilícitas.

Fallo judicial para tripulantes de dos barcos bombardeados por Estados Unidos

La decisión benefició a los marineros de las embarcaciones identificadas como Montecristi, hundida el lunes, y Don Rufo, atacada el martes por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental en coordinación con el Gobierno ecuatoriano.

Según EFE, la audiencia se instaló en la isla San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos, a diferencia de los procedimientos previos que se concentraron en el puerto manabita de Manta. La Fiscalía General del Estado optó por abstenerse de formular cargos debido a la ausencia de indicios probatorios para abrir la instrucción penal.

Postura de la defensa y alcance de las indagaciones

Respecto a las actuaciones legales, Steven Alvia, abogado defensor de los navegantes del Don Rufo, explicó que la falta de sustento técnico impidió la formalización de la causa penal.

El jurista detalló que el Ministerio Público mantiene la potestad de continuar practicando diligencias, recabando informes y receptando versiones individuales, pero si no encuentra elementos suficientes estará facultado para requerir el archivo definitivo de la investigación.

Por otra parte, la Armada ecuatoriana ubicó el jueves en altamar a otros 10 ocupantes del Don Rufo que no fueron capturados inicialmente por tropas extranjeras.

Señalamientos del Comando Sur y presuntos nexos

Las operaciones bélicas contra la flota pesquera forman parte de la ofensiva marítima impulsada por el Comando Sur de Estados Unidos, entidad que catalogó a estas naves como supuestas plataformas flotantes destinadas a la recarga de combustible de lanchas rápidas cargadas con estupefacientes hacia Norteamérica.

Asimismo, los reportes militares estadounidenses vincularon las naves con la banda delictiva Los Choneros, aliada al Cártel de Sinaloa y clasificada como estructura terrorista por Washington, según informa EFE sobre los antecedentes de estas intervenciones.

Historial de liberaciones y procesamientos en altamar

Con esta última resolución, el número de ciudadanos absueltos por la justicia ecuatoriana sigue incrementándose.

Los 28 tripulantes del Montecristi y del Don Rufo se incorporan al grupo de 28 personas de los barcos Conquista 2 y OM2 que también obtuvieron su libertad plena por falta de pruebas, como se informó en una nota periodística publicada en este Medio el pasado 6 de septiembre de 2026.

En paralelo, otros 32 marineros de las naves María Candelaria y Conquista 2 quedaron bajo régimen de libertad condicional tras haber sido imputados por presunta asociación ilícita, dentro de una serie de ataques que registra al menos seis naves destruidas desde el 28 de agosto.

Declaraciones diplomáticas sobre los ataques navales

El despliegue de las fuerzas navales norteamericanas en aguas del Pacífico busca respaldar las acciones contra las organizaciones delictivas iniciadas por el presidente Daniel Noboa.

Sobre estas operaciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó durante su reciente visita oficial a Quito que las maniobras militares de la administración de Donald Trump no persiguen atentar contra pescadores, sino desmantelar los corredores marítimos del narcotráfico gestionados por grupos que operan como terroristas, según informa EFE.

Con información de EFE

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