Tres hombres con difusión roja de Interpol y buscados por EE.UU. fueron detenidos

Tres hombres con difusión roja de la Interpol y requeridos por Estados Unidos (EE.UU.) por tráfico de drogas fueron detenidos en operativos coordinado entre Colombia, Guatemala y Ecuador; entre ellos está el ecuatoriano Wilson Eduardo Mendoza Barberán, quien ocupó cargos públicos entre 2007 y 2017, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Los tres hombres detenidos tiene difusión roja de la Interpol y son buscados por EE.UU.

Autoridades internacionales capturaron a tres hombres con difusión roja de la Interpol que son buscados por EE.UU. por supuestos delitos relacionados con el tráfico de drogas fueron detenidos en operativos coordinados entre Colombia, Guatemala y Ecuador, con cooperación de Estados Unidos, según la información proporcionada por John Reimberg.

Wilson Eduardo Mendoza Barberán, ecuatoriano

Uno de los detenidos es Wilson Eduardo Mendoza Barberán, quien fue capturado por la Policía de Guatemala cuando pretendía viajar hacia Ecuador.

Sobre Mendoza pesa una notificación roja de Interpol y es requerido por Estados Unidos por un caso de narcotráfico, de acuerdo con la información difundida.

La información también señala que Mendoza sería integrante de Los Choneros.

Además, se indica que ocupó cargos en la entonces Secretaría Nacional del Agua entre 2007 y 2015, entre ellos el de subsecretario y posteriormente asesor del entonces ministro Walter Solís, quien se encuentra prófugo.

Los otros dos detenidos son Rubén Horacio Bermúdez Loor, capturado en Guayaquil, y Elixandro Ico Cuervo, detenido en Colombia.

Cooperación internacional

Las detenciones se produjeron mediante acciones de cooperación internacional entre Colombia, Guatemala y Ecuador, en coordinación con Estados Unidos.

La información difundida destaca que estos mecanismos permiten ubicar y detener a personas que mantienen requerimientos judiciales internacionales.

En Ecuador, la Ley de Extradición permite la detención de ciudadanos ecuatorianos con fines de extradición cuando existe una difusión roja de Interpol, según lo señalado en la información.

La difusión roja es una alerta internacional utilizada para solicitar la localización y detención provisional de una persona buscada por las autoridades de un país, con miras a un procedimiento judicial como la extradición.

Las autoridades deberán continuar con los procedimientos correspondientes para determinar la situación jurídica de los tres detenidos y, en el caso de quienes sean requeridos por otros países, avanzar en los procesos de extradición que correspondan.