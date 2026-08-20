Wilson Mendoza Barberán fue capturado en Guatemala, requerido por Estados Unidos

Wilson Mendoza Barberán, quien ocupó altos cargos en Manabí durante el gobierno de Rafael Correa, fue detenido en Guatemala cuando intentaba regresar a Ecuador. La Policía Nacional Civil (PNC) de ese país informó que agentes antinarcóticos ejecutaron la captura en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 13 de Ciudad de Guatemala.

Mendoza Barberán, de 61 años y también identificado como Wilson Eudaldo Mendoza Barberán, es requerido por Estados Unidos con fines de extradición. La justicia estadounidense lo vincula con una acusación por conspiración para distribuir cocaína, con conocimiento de que sería importada ilegalmente a ese país.

Mendoza fue detenido cuando intentaba viajar a Ecuador

Policías antinarcóticos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA-PNC) capturaron a Mendoza Barberán este miércoles 19 de agosto de 2026. El ecuatoriano pretendía tomar un vuelo con destino a Ecuador cuando las autoridades ejecutaron la orden en su contra.

La Policía Nacional Civil de Guatemala informó que un juzgado de ese país emitió la orden de captura el 17 de agosto. La medida estableció la detención del ciudadano ecuatoriano con fines de extradición hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses requieren a Mendoza Barberán por el delito de “conspiración para distribuir cocaína, con conocimiento de que sería importada ilegalmente” a territorio estadounidense.

La captura ocurrió en el aeropuerto internacional La Aurora, uno de los principales puntos de salida y entrada de Guatemala. Según la información proporcionada por la Policía guatemalteca, Mendoza buscaba retornar a Ecuador cuando los agentes lo detuvieron.

Mendoza Barberán ocupó altos cargos en Manabí durante el gobierno de Rafael Correa. La información sobre su detención en Guatemala se suma ahora al proceso de extradición que enfrenta hacia Estados Unidos.

Guatemala suma 32 capturados con fines de extradición

Con la captura de Mendoza Barberán, la Policía Nacional Civil de Guatemala contabiliza 32 personas detenidas este año con fines de extradición hacia Estados Unidos. De ese total, 19 enfrentan señalamientos relacionados con el narcotráfico y 12 están vinculadas con otros delitos.

Entre los detenidos por narcotráfico figura Audías Juncos Vásquez, alias ‘El Cachetes’. Las autoridades guatemaltecas lo extraditaron en mayo pasado. Una corte del Distrito Medio de Florida lo requiere por conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína destinados al mercado estadounidense.

Según las investigaciones, Juncos Vásquez mantenía nexos con el mexicano Cartel de Sinaloa.

Guatemala mantiene un papel estratégico dentro de las rutas utilizadas por los carteles internacionales para trasladar droga. Su ubicación geográfica permite conectar a Suramérica con Estados Unidos y facilita el tráfico de estupefacientes hacia el mercado norteamericano.

La detención de Mendoza Barberán ocurre en ese contexto. La Policía guatemalteca mantiene acciones contra personas requeridas por Estados Unidos y, con este arresto, elevó a 32 el número de capturados durante 2026 para procesos de extradición hacia ese país.

Capturado extraditable 32



Policías antinarcóticos de SGAIA-PNC capturaron en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, a Wilson Mendoza Barberán, de 61 años, también identificado como Wilson Eudaldo Mendoza Barberán, de nacionalidad ecuatoriana, requerido con fines de pic.twitter.com/uWKfPzjNPd — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 20, 2026

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