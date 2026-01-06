Capturan en Estados Unidos a ecuatoriano con orden de prisión por asesinato y violación

Un ciudadano ecuatoriano con orden de prisión vigente por los delitos de asesinato y violación fue capturado en Estados Unidos, informó este martes 6 de enero de 2026 el ministro del Interior, John Reimberg. El operativo se ejecutó en la ciudad de Minneapolis, como resultado de una acción coordinada entre autoridades estadounidenses y la Policía Nacional del Ecuador.

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Operativo conjunto en Estados Unidos para capturar a hombre con orden de prisión en Ecuador

Según explicó Reimberg, la detención se realizó con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encabezado por Kristi Noem, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador.

El detenido fue identificado como Tomás Ernesto Espín Tapia, quien mantenía una orden de captura vigente emitida por la justicia ecuatoriana.

Another murderer and sexual predator off of Minneapolis’s streets thanks to @ICEgov.



Just arrested this criminal illegal alien from Ecuador who has an active warrant for murder and sexual assault in Ecuador.



He was convicted of robbery and extortion in Ecuador. pic.twitter.com/2CB7vmknhE — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 6, 2026

El ministro señaló que el caso refuerza la importancia de la cooperación internacional en la localización de personas requeridas por la justicia, incluso cuando se encuentran fuera del territorio nacional.

Orden judicial vigente en Ecuador

Reimberg detalló que la justicia ecuatoriana investiga a Espín Tapia por asesinato y violación. El ministro difundió la información en su cuenta de la red social X y recalcó que el proceso judicial continúa activo en el país.

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Desde el Ministerio del Interior se indicó que este tipo de operativos busca asegurar que las órdenes judiciales emitidas en Ecuador puedan ejecutarse con apoyo de otros Estados, en el marco de acuerdos de cooperación.

Contexto de seguridad y cooperación internacional

Ecuador se mantiene desde 2024 bajo la declaratoria de “conflicto armado interno”, dispuesta por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de enfrentar a las organizaciones criminales.

UN CRIMINAL MENOS EN LA CALLE.



ASESINO Y VIOLADOR CON ORDEN DE PRISIÓN EN ECUADOR FUE CAPTURADO EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS.



Para aquellos sufridores que dicen que la Cooperación Internacional no sirve de nada:



En un operativo en… https://t.co/js2zuQSUJI — John Reimberg (@JohnReimberg) January 6, 2026

Pese a esa medida, el país cerró 2025 con un récord de homicidios, al registrar 8 847 asesinatos hasta el 19 de diciembre, según cifras oficiales de la Policía Nacional.

Las autoridades han señalado que la cooperación internacional resulta clave para enfrentar delitos transnacionales y para localizar a personas requeridas por la justicia que salen del país.

Con información de EFE

Información extra: Ecuador

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