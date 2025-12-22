John Reimberg, ministro del interior, habló este lunes 22 de diciembre de 2025 sobre la protección del juez Carlos Serrano, quien renunció a su cargo tras recibir amenazas, según comentó.

La seguridad del juez Carlos Serrano, según el ministro John Reimberg

El juez Anticorrupción, Carlos Serrano, renunció de manera irrevocable a su cargo tras recibir amenazas en su contra dentro de un proceso por narcotráfico.

La Asamblea decidió convocar al Pleno de la Asamblea al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, para que explique sobre dicha renuncia.

Carlos Serrano fuera del país

Este lunes, el ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció sobre el caso del juez Carlos Serrano en lo relativo a su protección y seguridad.

Reimberg informó que se tomó contacto con Serrano, pero está fuera del país y, para hacer los análisis de riesgo, se necesita que el funcionario esté en el territorio.

“Sin embargo, si él quiere regresar, se asigna una cápsula temporal” hasta que, luego de una entrevista, se convierta en una cápsula fija.

Nivel de riesgo y cápsula de seguridad

Respecto a si se le quitó o no la seguridad al juez Serrano, Reimberg manifestó que entiende que se le retiró antes del proceso de juicio por el que ocurrió el problema, porque su nivel de riesgo había bajado.

Luego, se volvió a tomar contacto con el juez, para una nueva entrevista y la nueva asignación, pero él está fuera del país y, cree, sin intenciones de regresar.

Reimberg agregó que, para todos los funcionarios ya no existe el tema que porque se es ministro, se tiene una cápsula de seguridad.

No depende del cargo, sino del nivel de riesgo al que se expone cada persona, agregó.

