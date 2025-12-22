El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo, anunció este lunes 22 de diciembre de 2025 que solicitará una licencia temporal para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional, en medio de cuestionamientos públicos que, según indicó, constituyen un ataque personal contra él y su familia.

Licencia de Mario Godoy para evitar interferencias en el Consejo de la Judicatura

El anuncio se realizó al inicio del Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante un pronunciamiento dirigido a la ciudadanía y a los vocales del organismo. Godoy explicó que la solicitud de licencia responde a la necesidad de que su preparación para acudir al Legislativo no interfiera con las actividades institucionales del Consejo.

A los ciudadanos y medios de comunicación ℹ️ pic.twitter.com/wMBXfg9qM7 — Mario Godoy (@MarioGodoyEc) December 22, 2025

En su intervención, señaló que la decisión se sustenta en la defensa de la institucionalidad y en el principio de transparencia bajo el cual, afirmó, se han desarrollado sus actuaciones como autoridad del sistema judicial.

Comparecencia ante la Asamblea por cuestionamientos públicos

Godoy indicó que la comparecencia ante la Asamblea Nacional se dará en un contexto de señalamientos públicos que calificó como un ataque personal en su contra y contra su familia. Frente a ello, aseguró que acudirá al Parlamento para defenderse con la verdad.

El presidente del Consejo de la Judicatura agregó que el pedido de licencia busca separar el ámbito institucional del organismo que preside del proceso político que se tramita en el Legislativo.

Vínculos profesionales previos reabren el debate sobre independencia judicial en el Caso Euro2024

La participación de Dolores Vintimilla, esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quedó bajo escrutinio público tras la condena por lavado de activos dictada en el denominado Caso Euro2024.

Los registros del Satje evidencian que Vintimilla figuró como defensora del ciudadano serbio Jezdimir Srdan y de su esposa desde el 20 hasta el 25 de noviembre de 2024, periodo que coincide con la etapa previa al juicio y con la emisión de notificaciones judiciales a su nombre.

El debate se intensificó luego de que el juez Carlos Serrano Lucero, integrante del tribunal que sentenció a Srdan a 10 años de prisión, denunciara públicamente una advertencia atribuida a un miembro del Consejo de la Judicatura para prestar especial atención a la defensa del procesado.

Aunque Vintimilla aseguró que su intervención se limitó a la fase preprocesal y que se apartó de varias causas tras su matrimonio con Godoy, el organismo judicial no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia ni sobre los cuestionamientos relacionados con posibles interferencias o conflictos de interés.

Información extra: Mario Godoy

