La Asamblea Nacional se reunió la tarde de este domingo 21 de diciembre de 2025 de forma virtual para decidir sobre la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, tras las denuncias del juez anticorrupción, Carlos Serrano, sobre presiones en un caso de lavado de activos.

Los asambleístas sesionaron durante casi una hora sobre la comparecencia de Mario Godoy al pleno de la Asamblea Nacional para que explique su vinculación con supuestas presiones a un juez para que sentencie de manera favorable para los implicados en un caso de lavado de activos.

El asambleísta del partido oficialista ADN, Andrés Castillo, presentó su moción para que Godoy acuda al Legislativo en un plazo de ocho días. Esa propuesta, finalmente, fue aprobada por 142 asambleístas presentes en la reunión virtual de los 143 que se habían registrado.

Lea más sobre el caso: Fiscalía inicia investigación tras denuncias de supuestas amenazas contra juez anticorrupción

Otros asambleístas de los movimientos Revolución Ciudadana y RETO plantearon que la Asamblea debía convocarse para el martes 23 de diciembre, con el fin de que la presentación de Godoy sea inmediata. Para ello, plantearon que la Asamblea Nacional interrumpa la vacancia legislativa que comenzará este lunes 22 de diciembre.

La RC y RETO plantearon que Mario Godoy se presente en 48 horas ante la Asamblea Nacional

Viviana Veloz, asambleísta de la RC, expuso que se debe suspender el receso de la vacancia legislativa para tratar el caso de Mario Godoy. “Es negligente estar en descanso cuando hay casos de corrupción que tratar”.

Dijo que la Asamblea debe trabajar los días previos a la Navidad, así como lo hace la mayoría de los ecuatorianos.

Su aliado, Raúl Chávez, de RETO, respaldó la posición de Veloz, e insistió en que el Presidente del Consejo de la Judicatura debe ser llamado en 48 horas y no en ocho días.

#COMUNICADO | #FiscalíaEc informa que abrió una investigación previa por presunto #TráficoDeInfluencias, en torno a los supuestos amedrentamientos de los que habría sido víctima un Juez Anticorrupción. ⬇️ pic.twitter.com/NBduGBs3HP — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 18, 2025

Sin embargo, solo se aceptó que Godoy comparezca al Pleno de la Asamblea, pero en los próximos ocho días.

¿Qué debe explicar Mario Godoy a la Asamblea Nacional?

Una columna de opinión del jurista Felipe Rodríguez destapó un caso de supuesto tráfico de influencias en el caso de lavado de activos denominado Euro 2024.

Este caso recayó en el juez anticorrupción, Carlos Patricio Serrano Lucero. La investigación penal tiene que ver con el lavado de activos por tráfico de drogas. Los involucrados son tres personas, entre ellos, el ciudadano serbio Jezdimir Srdan.

Srdan fue sentenciado por el juez Serrano a 10 años de prisión. Sin embargo, antes de la sentencia, personas extrañas le enviaron un mensaje en el que le pedían poner atención al extranjero, es decir, “le pedían absolución”, escribió Rodríguez.

Le puede interesar: Mario Godoy, presidente de la Judicatura, habla sobre el caso del juez Carlos Serrano

El día de la sentencia, el implicado hizo una señal de muerte contra los tres jueces del tribunal, lo cual está grabado, dice Rodríguez.

Tras ese caso, el juez Serrano quedó sin la protección de seguridad y el 4 de diciembre presentó su renuncia al cargo, pero aún no ha sido aceptada.

El pronunciamiento de Mario Godoy sobre el juez Carlos Serrano

Mario Godoy dijo que el Consejo de la Judicatura no tiene atribución para la asignación o retiro de seguridad personal al juez anticorrupción, Carlos Serrano.

Esta es una competencia exclusiva de otra institución, conforme al Acuerdo Ministerial 0150, del 7 de diciembre de 2023, y a los informes técnicos de evaluación de riesgo.

Godoy dijo que el magistrado comunicó mediante correo electrónico del 3 de diciembre de 2025 al Director Provincial de Pichincha que su análisis de riesgo, emitido por el Ministerio del Interior, había vencido el 30 de septiembre de 2025.

Además, que una nueva evaluación determinó un nivel medio de riesgo (38 %), lo que no justificaba la asignación de resguardo personal.

