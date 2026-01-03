La madrugada de este sábado 3 de enero del 2026, Estados Unidos lanzó un ataque sobre Venezuela en el que cual capturó al presidente Nicolás Maduro. El país norteamericano será uno de los que organice el próximo Mundial de fútbol, pero, ¿Corre riesgo tras la intervención?

La FIFA no se ha pronunciado sobre el ataque a Venezuela y su reglamento sobre el Mundial no expone acciones específicas

A raíz de la incursión estadounidense en Venezuela, la FIFA aún no se ha pronunciado con respecto al tema. A su vez, Giani Infantino, presidente de la FIFA, y Donald Trump, guardan una relación cercana en función de la siguiente Copa del Mundo.

Con respecto eventos como el ocurrido en territorio venezolano, el ente rector del fútbol mundial no considera dentro de sus normativas sanciones para eventos específicos. Dentro del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 26, solo dos artículos se refieren a circunstancias aproximadas, pero sin ahondar.

En el artículo 46 de “Circunstancias excepcionales” señala que “la FIFA es la entidad responsable de la gestión operativa del Mundial de la FIFA 26 y, por tanto, tendrá derecho a impartir las instrucciones necesarias en circunstancias especiales que puedan sobrevenir en los países anfitriones. Estas instrucciones formarán parte del presente reglamento”. De igual forma, el artículo 47 de “Casos no previstos” explica que “la FIFA decidirá sobre los casos que no estén previstos en el presente reglamento, así como los casos de fuerza mayor. Todas sus decisiones serán firmes, vinculantes e inapelables“.

El Mundial no corre riesgo para los expertos tras el ataque y la captura a Nicolás Maduro

Donald Trump posando con el trofeo de la Copa del Mundo que se realizará gran parte en Estados Unidos. Foto: Agencia EFE.

En función de lo manifestado en la normativa, la decisión sobre tomar acción o no -debido a aspectos externos de los organizadores- reside netamente en la institución futbolística. En virtud de aquellos pilares, así como de la relación entre Infantino y Trump, expertos como el politólogo e investigador Juan Sebastián Vera consideran que el ataque a Venezuela no tendrá mayor incidencia en la sede mundialista.

“La FIFA ya ha demostrado que tiene una postura política clara. Sancionó a Rusia, pero no a Israel y le permitió participar en eliminatorias europeas y a sus clubes en Champions. Tampoco van a sancionar a Estados Unidos, menos después de que el propio Infantino premió a Trump y a seis meses del Mundial”, explicó.

Vera, además, señaló que la intención del titular de la FIFA es expandir el fútbol en tierras estadounidenses y ‘petroestados’ debido a intereses económicos. De tal manera, su alineación es con la nación norteamericana.

La relación entre la FIFA y Donald Trump

Donald Trump y Gianni Infantino en la entrega del Premio FIFA de la Paz. Foto: Agencia EFE.

En la antesala del Mundial, el vínculo más notorio que se ha dado entre el organismo y un régimen ha sido el de Infantino con Trump. Ambos han compartido tanto en eventos deportivos como el Casa Blanca.

En el Mundial de Clubes, planteles como la Juventus visitaron el palacio de gobierno estadounidense y el trofeo también estuvo allí. Inclusive, Donald Trump señaló que lo recibió como obsequio y también contó con una medalla en la final del certamen, donde entregó el trofeo.

La última gran aparición entre Infantino y Trump se llevó a cabo en el sorteo del Mundial de 2026, que también contó con la presencia de Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Claudia Sheinbaum, presidente de México. Allí, el presidente estadounidense recibió el Premio FIFA de la Paz.

Por si quieres saber más:

Tensiones políticas entre Estados Unidos y los demás organizadores

A raíz del acto de Estados Unidos sobre Venezuela, Canadá y México también se pronunciaron. Ninguno de los dos países que también acogerán el Mundial de 2026 apoyo los actos de la nación que se encuentra en medio de ambos, aunque sus posturas sí variaron.

Canadá señaló a través del Ministerio de Asuntos Exteriores que, desde 2019, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente venezolano y respalda el deseo democrático del país. Sin embargo, llamó a todos los involucrados a actuar bajo las normas de derecho internacional.

En el caso de México, este sí condenó el ataque llevado a cabo en Venezuela. Por medio de un tuit, su presidenta Claudia Sheinbaum publicó un comunicado y citó a la carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU): “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”.

¿Qué pasó entre Venezuela, Estados Unidos y Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro tras su captura durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas y traslado bajo custodia al buque USS Iwo Jima. Foto: Truth Social Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 3 de enero de 2026 que su país ejecutó con éxito una operación militar a gran escala en Venezuela, que derivó en la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Según Trump, ambos fueron sacados del país por vía aérea, horas después de que se reportaran explosiones y movimientos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del territorio venezolano.

El anuncio se hizo a través de un mensaje en la red social Truth Social, en el que el presidente estadounidense señaló que el operativo se llevó a cabo junto a fuerzas del orden de Estados Unidos. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, señaló que el mandatario y su esposa serán trasladados a Nueva York y enfrentarán cargos.

En la operación llamada “Operation Absolute Resolve“, participaron más de 150 aeronaves, entre cazas, bombarderos, helicópteros y drones, además de efectivos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines y el componente espacial, en coordinación con agencias como la CIA, la NSA y la NGA.

Según el alto mando militar, el componente aéreo neutralizó defensas para permitir el ingreso de helicópteros a Caracas, que arribaron al complejo presidencial en horas de la madrugada. Durante la operación hubo intercambio de fuego, sin bajas estadounidenses, y una vez asegurados Maduro y Flores se inició la exfiltración bajo cobertura aérea. Ambos fueron trasladados al buque anfibio USS Iwo Jima, desde donde quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Información adicional: El presidente de EE.UU.