Cinco ‘clásicos’ se reeditarán en el Mundial 2026

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026, con su formato expandido y su triple sede en Canadá, México y Estados Unidos, promete ser un carnaval de nuevos récords y emocionantes debuts. Sin embargo, la nostalgia también tendrá su lugar de honor.

La FIFA destaca en una nota colgada en su sitio web que el sorteo de la fase de grupos dictaminó una serie de reencuentros épicos, cinco de los cuales reviven duelos que han quedado grabados a fuego en la memoria colectiva del fútbol y los califican como “clásicos”.

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Clásico 1 – España vs. Uruguay

Un choque que remonta al mítico 2-2 de la edición de 1950, en plena fase final de aquel Mundial. España se había puesto en ventaja dos veces, pero Uruguay igualó, asegurando su camino hacia el histórico “Maracanazo”.

Ambas selecciones volverán a verse las caras en la Copa Mundial 2026, recalca la FIFA, en lo que promete ser un partidazo en Guadalajara para mirar el cruce entre los combinados dirigidos por Luis de la Fuente y Marcelo Bielsa en el último partido del grupo H.

Clásico 2: Brasil vs. Escocia

La victoria de Brasil 4-1 sobre Escocia en España 1982 y 2-1 en Francia 1998 en la fase de grupos marcó dos ediciones recordadas por el talento ofensivo de aquellos equipos que, en el segundo caso, los llevó hasta la final perdida ante los anfitriones.

El 24 de junio se volverán a enfrentar en Miami por el grupo C con una realidad distinta para los sudamericanos, que intentan reconstruirse con Carlo Ancelotti en el banco de suplentes y Estevao, el joven de 18 años, apuntado para tomar la posta de antiguas estrellas.

Clásico 3: Francia vs. Senegal

Francia arribó al Mundial Corea-Japón 2002 con la chapa de campeón del mundo, pero Senegal no tenía planes de rendirle pleitesía y se rebeló para hacer su estreno en el torneo de manera espectacular.

Papa Bouba Diop fue el autor del gol de la victoria para los africanos. El mediocampista, que falleció trágicamente en 2020 a la edad de 42 años, inscribió su nombre en la leyenda de la Copa Mundial con un disparo en el minuto 30.

La ‘revancha’ llegará en el año entrante en la sede de Nueva York/Nueva Jersey por el grupo I.

El juego será clave tomando en cuenta que comparten zona con la Noruega de Erling Haaland, que estará a la expectativa de un resbalón de cualquiera para dar el zarpazo y avanzar de ronda.

Clásico 4: Sudáfrica vs. México

México y Sudáfrica se volverán a enfrentar en un partido inaugural de una Copa del Mundo 16 años después, con los papeles invertidos. En 2010 los anfitriones del grupo A fueron los africanos, mientras que en el 2026 serán los norteamericanos.

En aquella ocasión, Siphiwe Tshabalala extasió al público del Estadio Soccer City de Johannesburgo al poner por delante a los locales. Después, Rafael Márquez igualó la contienda en los últimos compases del partido.

El 11 de junio el mítico Azteca recibirá a ambas escuadras. Un condimento adicional será que se convertirá en el primer estadio en el mundo que habrá albergado tres juegos inaugurales del torneo más importante de selecciones.

Clásico 5: Croacia vs. Inglaterra

En Rusia 2018, Inglaterra y Croacia definieron al rival de Francia en la final. En esa ocasión los croatas ganaron 2-1 en el Estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú ante más de 78 000 espectadores. Cüneyt Çakır fue el árbitro central.

Los ingleses se quedaron con las ganas de volver a una final luego de 52 años de no hacerlo, mientras que los croatas alcanzaban el partido más importante de su historia luego de haber fracasado en 1998, cuando debutaron en el certamen.

La revancha está pactada para el 17 de junio en Dallas como parte de la programación del grupo H, que comparten con Ghana y Panamá.