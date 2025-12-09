La Selección de Ecuador se prepara para enfrentar su quinta Copa Mundial de la FIFA en 2026, un torneo con formato expandido que será el más extenso de la historia con más selecciones (48), partidos (104) y sedes (16).

La Selección de Ecuador integra el Grupo E junto a Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Su camino arranca en Filadelfia, sigue en Kansas City y finaliza en Nueva York/Nueva Jersey. Luego de la fase de grupos se le abren ocho escenarios hasta llegar a la final.

El camino de la Selección de Ecuador para la final

El sueño de alcanzar la final en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey) para la Selección de Ecuador implica una compleja logística de viajes y la superación de potencias mundiales, empezando por Alemania, con la que cerrará la fase de grupos.

El camino que la Tri deberá recorrer, dependiendo de su posición final en el Grupo E, ya está trazado, y cada escenario ofrece una geografía y una serie de desafíos únicos a lo largo de Norteamérica.

Escenario 1: ganador del Grupo E

Si la Selección de Ecuador termina como líder del Grupo E, la ruta hacia la final arrancará ante el mejor tercero de los grupos A/B/C/D/F.

16avos de final: Boston.

8avos de final: Filadelfia.

4tos de final: Boston.

Semifinales: Dallas.

Final: Nueva York/Nueva Jersey.

Escenario 2: segundo del Grupo E

Si se clasifica en la segunda posición, la ruta se vuelve más extensa en términos geográficos en Estados Unidos. El rival será el segundo del grupo I: Francia, Senegal, Noruega o el ganador de uno de los repechajes intercontinentales (Bolivia, Surinam o Irak).

16avos de final: Dallas.

8avos de final: Nueva York/Nueva Jersey.

4tos de final: Miami.

Semifinales: Atlanta.

Final: Nueva York/Nueva Jersey.

Escenario 3: uno de los mejores terceros

La complejidad del nuevo formato ofrece múltiples combinaciones si clasifica como uno de los mejores terceros. Este escenario implica viajes tanto dentro de EE. UU. como hacia México y Canadá.

Ruta A vs. 1D (Estados Unidos, Paraguay, Australia o Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania):

16avos de final: San Francisco.

8avos de final: Seattle.

4tos de final: Los Ángeles.

Semifinales: Dallas.

Final: Nueva York/Nueva Jersey.

Ruta B vs. 1G (Bélgica, Egipto, Irán o Nueva Zelanda):

16avos de final: Seattle.

8avos de final: Seattle.

4tos de final: Los Ángeles.

Semifinales: Dallas.

Final: Nueva York/Nueva Jersey.

Ruta C vs. 1A (México, Sudáfrica, Corea del Sur o República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte):

16avos de final: Ciudad de México.

8avos de final: Ciudad de México.

4tos de final: Miami.

Semifinales: Atlanta.

Final: Nueva York/Nueva Jersey.

Ruta D vs. 1L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá):

16avos de final: Atlanta.

8avos de final: Ciudad de México.

4tos de final: Miami.

Semifinales: Atlanta.

Final: Nueva York/Nueva Jersey.

Ruta E vs. 1B (Canadá, Catar, Suiza o Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte):

16avos de final: Vancouver.

8avos de final: Vancouver.

4tos de final: Kansas City.

Semifinales: Atlanta.

Final: Nueva York/Nueva Jersey.

Ruta F vs. 1K (Portugal, Uzbekistán, Colombia o Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo):

16avos de final: Kansas City.

8avos de final: Vancouver.

4tos de final: Kansas City.

Semifinales: Atlanta.

Final: Nueva York/Nueva Jersey.

Finalmente, si Ecuador cayera en la etapa de semifinales y tuviera que disputar el partido por el tercer lugar, este encuentro se jugará en Miami.