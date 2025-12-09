La Selección de Ecuador ha marcado un récord histórico fuera de la cancha al superar en valor de mercado a combinados tradicionales de la región como Uruguay y Colombia, según datos actualizados por el sitio especializado Transfermarkt.

El nuevo valor de la Selección de Ecuador la posiciona en el tercer lugar del ranking sudamericano, únicamente por detrás de las potencias históricas Brasil y Argentina, selecciones que suelen dominar los primeros puestos por sus jugadores de élite mundial.

Más noticias:

La ‘Tri’ es tercera en el ranking regional

El valor de mercado total de la Selección de Ecuador, con corte al martes 9 de diciembre de 2025, asciende a 383 millones de dólares. Para calcular esta cifra, Transfermarkt toma como referencia la última convocatoria de la fecha FIFA de noviembre.

Esta valoración se sostiene en la columna vertebral del equipo: Moisés Caicedo (128 millones de dólares), Willian Pacho (75 millones) y Piero Hincapié (58 millones). Juntos, estos tres referentes de la nueva generación aportan 261 millones, lo que representa el 68% del total.

Al analizar el valor por líneas, los arqueros suman 1,7 millones de valoración (Moisés Ramírez aporta 1,1); la defensa alcanza los 160 millones (Willian Pacho contribuye con 75); el mediocampo llega a 141 millones (Moisés Caicedo suma 128); y la delantera suma 26 millones (Kevin Rodríguez es el de mayor aporte con 3,4).

El ranking regional de valor de mercado está liderado por Brasil con 1 155 millones de dólares. Los pentacampeones del mundo se mantienen en la cima con figuras como Vinícius Júnior (174), Rodrygo Goes y Estevao (ambos con 93).

Argentina se ubica en el segundo casillero con 643 millones de dólares. Su podio lo edifican Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister (ambos con 98), y Cristian Romero (69). La superestrella Lionel Messi, por su parte, alcanza los 20 millones.

Detrás de la Tri se encuentra Colombia con 340 millones, liderada por Luis Díaz (81). Le sigue Paraguay con 147 millones, con Diego Gómez (23) como su estandarte.

Uruguay es sexta con 118 millones. Con la ausencia de Federico Valverde (valorado individualmente en 151 millones), Rodrigo Salazar tomó la posta con 28 millones.

Valor de mercado de la Conmebol

PUESTO PAÍS VALOR DE MERCADO (DÓLARES) 1 Brasil 1 115 millones 2 Argentina 643 millones 3 Ecuador 383 millones 4 Colombia 340 millones 5 Paraguay 147 millones 6 Uruguay 118 millones 7 Chile 88 millones 8 Venezuela 79 millones 9 Perú 32 millones 10 Bolivia 17 millones

‘Patón’, un campeón que no se olvida