La Selección de Ecuador comenzará su participación en el Mundial 2026 en Filadelfia ante Costa de Marfil. Luego irá a Kansas City para medirse contra Curazao y finalmente cerrará su fase de grupos frente a Alemania en Nueva York/Nueva Jersey.

Los hinchas de la Selección de Ecuador ya preparan la logística para acompañar al equipo. Deberán tomar en cuenta las largas distancias entre las sedes, así como el costo de las entradas. Hasta este domingo 7 de diciembre de 2025, estas fluctúan entre los 246 y los 2 308 dólares.

El precio de los boletos varía según la demanda

El próximo jueves 11 de diciembre, la FIFA abrirá la tercera ronda de venta de boletos para el torneo, que arrancará el 11 de junio en Ciudad de México y se cerrará el 19 de julio en la sede denominada New York/New Jersey.

Sin embargo, en el mercado ya circulan entradas revendidas por empresas dedicadas a la venta en línea.

Para el debut de la Tri en Filadelfia ante Costa de Marfil, el boleto más barato tiene un valor de 498 dólares en categoría tres y de 750 en la categoría uno, según la oferta de una de estas empresas. En un segundo sitio consultado, los precios van de 712 a 949 dólares en las mismas categorías.

La segunda parada será frente a Curazao en Kansas City. A priori, es el partido con los boletos más accesibles. Por ejemplo, una entrada en categoría cuatro cuesta 254 dólares, mientras que en categoría uno llega a 538.

En otra empresa consultada, el costo para este mismo encuentro fluctúa entre los 427 y los 1 347 dólares.

El partido más caro será el duelo ante Alemania en Nueva York/Nueva Jersey. En la primera empresa revisada, el ticket más barato cuesta 958 dólares y el más caro asciende a 1 831.

En una segunda plataforma, el precio más bajo es de 1 268 dólares y el más alto llega a 2 308. Todos estos valores son variables y cambian constantemente conforme la demanda sube o baja.

