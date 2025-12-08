La Selección de Ecuador ya conoce su camino en el Mundial 2026.

El pasado viernes 5 de diciembre, la Tri quedó ubicada en el Grupo E, que compartirá con Alemania, Costa de Marfil y Curazao, una de las selecciones debutantes en la próxima Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

A continuación, los detalles y curiosidades que acompañan esta nueva participación ecuatoriana.

Ecuador vuelve al Grupo E

Será la segunda vez que la selección ecuatoriana compita en este grupo.

La primera ocurrió en Brasil 2014, cuando enfrentó a Francia, Suiza y Honduras.

En esa edición, la selección ecuatoriana quedó eliminado en fase de grupos tras sumar 4 puntos y terminar en el tercer lugar.

Ecuador repetirá rival por primera vez en su historia

En sus cuatro participaciones anteriores en Mundiales, la Tri nunca había repetido un rival: siempre enfrentó selecciones distintas.

Eso cambió en 2026. Alemania será el primer rival repetido en la historia mundialista de la Tri.

El antecedente: Alemania 3–0 Ecuador (Mundial 2006, fase de grupos — Dortmund).

Otro Mundial con un rival debutante

Por segundo torneo consecutivo, Ecuador se medirá con una selección que participa por primera vez en un Mundial.

En 2022 , fue Catar , al que venció 2-0 en el partido inaugural.

, fue , al que venció 2-0 en el partido inaugural. En 2026, será Curazao, que clasificó por primera vez y será la selección con menor población en disputar la Copa del Mundo (≈150.000 habitantes).

Otro campeón africano

Será la segunda vez que el combinado nacional se enfrente a una selección africana en un Mundial.

La última ocasión fue en 2022 ante Senegal, un duelo clave que terminó con una dura eliminación ecuatoriana.

Costa de Marfil llega como el vigente campeón de África, al igual que Senegal en su momento.

El partido de la Selección de Ecuador vs. Senegal se juega este 29 de noviembre de 2022. Foto: EFE

El desglose de rivales mundialistas de la Tri

Con el nuevo grupo confirmado, Ecuador habrá enfrentado en Mundiales:

7 selecciones de Europa

4 selecciones de Concacaf

2 selecciones africanas

1 selección asiática

Calendario en el Mundial 2026

Costa de Marfil vs. Ecuador

Fecha: 14 de junio

Hora: 18:00

Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Ecuador vs. Curazao

Fecha: 20 de junio

Hora: 19:00

Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City

Ecuador vs. Alemania

Fecha: 25 de junio

Hora: 15:00

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey

