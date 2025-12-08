La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) oficializó este lunes 8 de diciembre el primero de los dos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en la última fecha FIFA previa al Mundial 2026.

El combinado dirigido por Sebastián Beccacece enfrentará a Países Bajos el 31 de marzo, duelo que formará parte de la gira final de preparación para la cita mundialista.

Ecuador se reencontrará con Países Bajos

Aunque el horario del partido aún no está definido, Francisco Egas, presidente de la FEF, indicó días atrás —tras el sorteo del Mundial— que el encuentro se disputará en Ámsterdam, a espera de la confirmación del estadio.

Este duelo representará el primer rival europeo de la ‘Tri’ bajo el mando de Beccacece y marcará el cuarto enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.

El recuerdo más reciente se remonta al Mundial de Catar 2022, donde Ecuador dejó una gran impresión.

A pesar de empezar perdiendo con un gol de Cody Gakpo, la selección nacional reaccionó y empató 1-1 gracias a una anotación de Enner Valencia. La ‘Tri’ incluso estuvo cerca de ganar el partido, incluida una jugada al travesaño de Gonzalo Plata.

Los otros dos enfrentamientos también fueron en la previa de un Mundial:

2006: Países Bajos 1-0 Ecuador (gol de Dirk Kuyt).

Países Bajos 1-0 Ecuador (gol de Dirk Kuyt). 2014: Países Bajos 1-1 Ecuador (Jefferson Montero y Robin van Persie).

Ecuador todavía no registra victorias ante la selección europea.

El segundo amistoso sería contra un africano

La FEF aún no confirma el segundo rival de la fecha FIFA de marzo, pero se prevé que sea una selección africana. Marruecos aparece como la principal candidata para completar la preparación mundialista.

El grupo de Ecuador en el Mundial 2026

El sorteo realizado el viernes 5 de diciembre en Washington D.C. ubicó a Ecuador en el Grupo E junto a:

Alemania (cuatro veces campeona del mundo)

(cuatro veces campeona del mundo) Costa de Marfil (vigente campeona de África)

(vigente campeona de África) Curazao (debutante mundialista)

Será la primera vez que Ecuador repita rival mundialista, tras haber enfrentado a Alemania en 2006.

Calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Costa de Marfil vs. Ecuador

Fecha: 14 de junio

Hora: 18:00

Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Ecuador vs. Curazao

Fecha: 20 de junio

Hora: 19:00

Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City

Ecuador vs. Alemania

Fecha: 25 de junio

Hora: 15:00

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey

