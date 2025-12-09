Moisés Caicedo terminará el año mezclado entre los 15 jugadores con mejor valor de mercado del mundo, junto a estrellas mundiales como el español Lamine Yamal, el noruego Erling Haaland, el inglés Jude Bellingham y el francés Kylian Mbappé.

Con este nuevo valor de mercado, actualizado el lunes 8 de diciembre de 2025 por el sitio especializado Transfermarkt, lo reafirma como el mejor en este rubro de la Selección de Ecuador y entre todos los pivotes del mundo.

Moisés Caicedo subió su valor de mercado

El 16 de octubre Moisés Caicedo batió sus propios récords cuando su valor de mercado se instaló en los 116 millones de dólares, al cambio de este martes 9 de diciembre, pero parece que su techo está lejos de llegar y volvió a romper esa marca.

La nueva valoración del ‘Niño Moi’ es de 128 millones de dólares, que lo ubican en la posición 14 a escala mundial entre los mejores jugadores del mundo, superando, entre otros, al campeón del mundo Julián Álvarez y al último Balón de Oro, Ousmane Dembélé, ambos con 116 millones.

Esta cifra lo consolida como el mejor jugador del momento de la Selección de Ecuador en este rubro y el segundo del Chelsea, solo superado por Cole Palmer, que en esta última actualización de Transfermarkt llegó a los 148 millones de dólares.

El podio lo lideran Yamal (FC Barcelona) y Haaland (Manchester City) con 232 millones de dólares y Bellingham y Mbappé, ambos del múltiple campeón de la Champions League, Real Madrid, con 209.

Caicedo registró su primer valor de mercado en 2019, año de su debut con Independiente del Valle, con 58 000 dólares. En el Brighton su techo fue de 87 millones y en el Chelsea los mencionados 128 millones.

El centrocampista en el 2026 jugará con Ecuador el Mundial, donde enfrentará a Costa de Marfil, Curazao y Alemania. En el primer juego no estará por una suspensión que se la ganó en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Valor de mercado:

Pos. Jugador Club Valor 1 Lamine Yamal FC Barcelona 232 millones 2 Erling Haaland Manchester City 232 millones 3 Jude Bellingham Real Madrid 209 millones 4 Kylian Mbappé Real Madrid 209 millones 5 Vinicius Junior Real Madrid 174 millones 6 Pedri FC Barcelona 162 millones 7 Jamal Musiala Bayern Múnich 162 millones 8 Michael Olise Bayern Múnich 151 millones 9 Bukayo Saka Arsenal 151 millones 10 Federico Valverde Real Madrid 151 millones 11 Cole Palmer Chelsea 148 millones 12 Declan Rice Arsenal 148 millones 13 Alexander Isak Liverpool 148 millones 14 Moisés Caicedo Chelsea 128 millones 15 Floran Wirtz Liverpool 128 millones

