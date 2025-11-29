En la previa de uno de los partidos más esperados en Inglaterra —el Chelsea vs. Arsenal, un duelo cargado de morbo por la rivalidad londinense y el enfrentamiento entre Moisés Caicedo y Declan Rice—, el ecuatoriano reveló una molestia física que arrastra desde hace tiempo.

Caicedo habló sobre su frustrado fichaje por el Arsenal, su adaptación al Chelsea y, especialmente, sobre un problema físico que pocos conocían y que generó preocupación en redes sociales.

“Juego con dolor”, Moisés Caicedo y su sacrificio físico

‘Niño Moi’ concedió una entrevista exclusiva al Daily Mail en la que confesó que arrastra un dolor constante en una de sus rodillas, pero aseguró que eso no le impide rendir al máximo nivel.

“A veces siento dolor. Llevo jugando con dolor, pero no voy a parar hasta romperme. Nunca me rindo. Me acostumbré a jugar así”, explicó Caicedo.

Estas declaraciones alarmaron a los hinchas, especialmente porque el tricolor se caracteriza por su fortaleza física y por no lesionarse con frecuencia.

De hecho, no se ha perdido partidos por lesiones graves desde que llegó al Chelsea ni con la Selección de Ecuador.

Quiere mostrar su mejor versión

Caicedo también habló de su ambición personal y del nivel que aspira alcanzar:

“Hay muchos buenos jugadores en mi posición. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero siento que puedo hacer más. Más goles, más asistencias. Lo sé.”

Un fichaje frustrado con su rival de patio

Respecto a su frustrado fichaje por el Arsenal, el ecuatoriano reconoció que estuvo cerca de darse, pero que hoy está plenamente convencido de su decisión.

“Casi lo hice (unirme al Arsenal), pero ahora estoy aquí y soy muy feliz. El momento fue bueno. Esperé a que el Chelsea viniera por mí. La gente se reía, decían que había elegido mal, pero a veces se necesita tiempo para adaptarse a un club grande.”